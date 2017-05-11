THY'den Yurt Dışı Yolcularına Özel Mükemmel Kulaklık!

Türk Hava Yolları, Philips ile yaptığı anlaşmada Business Class ile yurt dışına uçan yolcularına özel kulaklıklar verecek.

Ülkemizin en büyük hava yolları şirketi olan Türk Hava Yolları özellikle yolcularına sunduğu eğlence sistemleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Bu konuyla ilgili yine önemli bir adım atan THY, bu kez tüm yolcularını olmasa da Business Class ile yurt dışına sıkça seyahat eden yolcularını sevindirecek bir haber verdi.

Türk Hava Yolları ve Philips ile yapılan iş ortaklığında Türk Hava Yolları, yurt dışına Business Class ile uçan yolcularına mayıs ayı itibariyle Philips'in üst seviye kulaklıklarından birini yolculuk esnasında ücretsiz vereceğini duyurdu. Kulaklıkların üstünde THY logosu olacak ve Philips tarafından bu kulaklıklar özel olarak THY için tedarik edilecek.

Mayıs ayı itibariyle başlayacak uygulamadan kıtalar arası yolculuk edenler haricinde tüm yurt dışı Business Class yolcuları faydalanabilecek. İlerleyen dönemlerde bölge gözetmeksizin tüm yurt dışı Business Class yolcuları için bu kulaklıkların hizmete sunulması bekleniyor.