Temel Kotil: 5 Yıl İçinde Yolcu Uçağımızı Tasarlayayacağız

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, sivil havacılık sektöründe de yerli üretim uçaklar olacağını ve 5 yıl içerisinde ilk uçağın planlamasının yapılacağını belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Eray Görgülü ile yaptığı röportajda önemli açıklamalar yapan Temel Kotil, yeni nesil termoplastik malzemelerden yolcu uçağı üretme planlarının olduğunu ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde projenin şekilleneceğini belirtti.

Şu an için 2 bine yakın mühendisin savunmaya yönelik uçak üretiminde çalıştığını belirten Kotil, bu projeler son bulduğunda mühendis kadrosunun, sivil havacılıkta kullanılacak olan yerli uçaklara kaydırılacağını belirtti.

Temel Kotil konuyla ilgili şunları söyledi: "Dünyada 70 kişilik uçakla 120 kişilik uçak arasında bir fırsat pazarı var. Şu anda hem Airbus’ta hem de Boeing’de yeni nesil uçak arayışı sürüyor. Sektörde 100 koltuklu yeni bir uçağa ihtiyaç var. Termoplastik teknolojisi, daha kullanışlı, hafif ve daha ekonomik. Termoplastik malzemeden uçak yok henüz. Bu teknoloji gelişiyor. Boeing de, Airbus da, biz de şu anda herkes termoplastik üzerinde çalışıyor. 5 yıl sonra yerli uçağımızın tasarımına başlıyoruz, 10 yıllık süreçte de biter. Termoplastikten yapacağımız 100 kişilik uçağın koltuk-kilometre gideri, daha da küçük olursa, çünkü bu durumda az yolcuyla küçük havalimanlarına gidip gelebiliyorsunuz, bu durumda büyük bir pazar bulabiliriz. TAI’nin en heyecanlı projesi şu anda yerli yolcu uçağı diyebilirim."

Milli Muharip Uçağı'nın önemine de dikkat çeken Kotil, bu proje sonlandığında 5. nesil savaş uçağına sahip dünyadaki dördüncü ülke olacağımızın altını çizdi.