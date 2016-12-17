Türk İş Adamı Donald Trump'ın Kızıyla Tanışmak İçin 60 Bin Dolar Veriyor

Türk iş adamı Ozan Özkural, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile bir kahve içmek için 60 bin doları gözden çıkardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olma unvanını taşıyan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, sosyal medya üzerinden bir yardım kampanyası başlatarak kendisiyle tanışanlardan açık arttırmayla bağış aldı. Ivanka Trump ile görüşmek için bağış yapanlardan biri ise Türk iş adamı Ozan Özkural oldu.

Açık arttırma sonucunda yaklaşık 60 bin doları gözden çıkaran Tanto Capital Partners'ın yönetici ortağı Ozan Özkural, eğer açık arttırmayı kazanırsa Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile bir kahve içecek.

Peki Özkural neden böyle bir şey yaptı?

Londra'da yaşayan Özkural, New York Times'a verdiği röportajında Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'la tanıştığında Trump'ın Türkiye ve diğer ülkeler arasında yapmayı planladığı anlaşmalar hakkında bilgi almak istediğini açıkladı. Açık arttırmaya zirvede giren isimlerden Özkural şu anda zirvedeki yerini kaptırdı. Bakalım Özkural teklifini arttırarak Ivanka Trump ile tanışacak mı?