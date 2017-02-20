Nike Women’ın bugün yayınlanan ‘Bizi böyle bilin.’ isimli yeni reklam filmi, kadınlar hakkında önyargılara sporcu kadınların nasıl reaksiyon gösterdiklerini ortaya koyuyor.

Nike Women, bugün sosyal mesajın dibine vurdukları bir reklam filmi yayınladılar. ‘Bizi böyle bilin.’ ismiyle yayınlanan video ile kadınlar hakkında küresel çapta kalıplaşan bazı etiketlere ve önyargılara dikkat çekiliyor.

Filmde hemen her sahne de ayrı bir klişeye ‘yumruk’ atılmış: Örneğin yurdumuzun her bir köşesinde duymaya aşina olduğumuz ‘elinin hamuruyla karışma sen’ cümlesi. Nike Women’ın yayınladığı reklamda ‘elinin hamuruyla’ çalışan bir kadın, birkaç saniye sonra ağırlık kaldırmaya başlıyor.

Yine kadınların sanki yalnızca kuyumcularda görmek zorundalarmış gibi bir intibanın oluştuğu altının ‘madalyasını’ takan bir sporcu kadın görülüyor. Bunun da derin anlamlar içerdiğini söylememize gerek yok sanırım.

Her sahnesi ayrı bir mesaj içeren bu reklam filmini herkesin izlemesi ve de herkese izletilmesi gerektiğini düşünüyorum.