Son günlerde mali açıdan sıkıntılar yaşamasıyla gündeme gelen ve yaptıkları açıklamalarla da bunu kısmen doğrulayan Crytek, 15 kişiyi daha işten çıkardı.

Crytek, geçtiğimiz yılın Ekim ayından beri birçok sorunla cebelleşiyor. Şirkette uzun yıllardır çalışan mühendislerin aylarca maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle ağır isyanları, şirkete ait bazı stüdyoların kapatılması derken bir başka haber daha geldi.

Almanya merkezli şirket, bugün bir açıklama yaparak 15 kişiyi işten çıkarttığını duyurdu. Almanya’daki birkaç stüdyosu dışında tüm geliştirici stüdyolarını kapatan Crytek, Frankfurt’ta bulunan ‘yayıncı’ ofisinden 15 kişiyi çıkarttı. Buradaki kilit nokta ise Frankfurt’taki yayıncı stüdyonun şirket için büyük önem arz etmesi. Crytek’in 3 kurucu kardeşinden bir tanesi olan Avni Yerli, şu açıklamada bulundu: “Crytek her zaman oyun sınırlarını zorlamaya çalıştı. Oyunların ve teknolojinin üzerine odaklanmak için öncelikle şirketimizi küçültmemiz gerekiyor. İşten çıkartmalar için çok üzgünüz fakat bu kalkınma sürecinin bir gereği. Crytek’te çalışan her personelin şirkete olan bağlılığı ve azmi için minnettarız fakat 15 kişiyle yollarımızı ayırmamız gerekti. ‘Elveda’ demek zorunda olduğumuz ekip üyelerimize desteğimiz daima sürecek ve yeni bir iş bulmaları konusunda olabildiğince bütün yardımları yapacağız.”

Yakın bir zaman önce de Warface’i My.com’a satan Crytek, çalışma hayatına çekirdek bir kadro oluşturup devam etmek istiyor.