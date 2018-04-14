Türk Kızılayı, internet çağının getirdiği gerekliliklere gözlerini ve kulaklarını kapatmayarak bugün Twitch yayıncılığına başlayacak.

Günümüz bildiğiniz gibi internetin adeta hayatın her alanını çepe çevre sarmaladığı bir dönem. Bu bağlamda Twitch aracılığı ile yayıncıların topladığı 'donation' yani bağışların ciddi rakamlara ulaştığı da malumunuz.

Modern çağda Türk Kızılayı gibi çoğunlukla vatandaşların bağışları ve desteği ile bir takım faaliyetlerini sürdürebilen Türk Kızılayı da değişen metaya ayak uydurarak şu an için oldukça mantıklı bir iş yapmışa benziyor. Bugün 17.00'da yayınlarına başlayacak olan Türk Kızılayı'nın ilk konuğu ise Hazreti Yasuo mahlası ile bilinen Mustafa Yavuz katılacak.

Yayının içeriği ne şekilde olur tabi ki şimdiden kestirmek güç; bununla birlikte hedeflenen bağış miktarlarına ve layık olunan ilgiye kavuşacaklarını umut ediyoruz. Kanalı şimdiden takibe alarak 17.00'de başlayacak yayını izleyebilirsiniz.