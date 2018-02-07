Türk Kızılayı’ndan Tartışma Yaratan “SpaceX Bağış" Paylaşımı

Tarih yazıldı, dünyanın en güçlü roketinin test kalkışı ve inişi başarıyla gerçekleştirildi. Sosyal medyada günün en çok paylaşım alan konusuna Türk Kızılayı'ndan da bir paylaşım geldi. Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

6 Şubat 2018’de TSİ 23.45’te ABD’nin Florida eyaletinden, gelecekte insanları Mars’a götürmesi planlanan Falcon Heavy roketi ilk test kalkışını yaptı. Başarılı bir kalkışın ardından temsili uzay envanteri Tesla Roadster, 6 aylık uzun yolculuğuna başladı. Eğer her şey yolunda giderse araç, Dünya’ya oldukça uzak ve Mars’a yakın bir yörüngede Güneş’in etrafında dönmeye başlayacak.

Muhtemelen 2020 yılında Musk’ın başlatmak istediği insanlı Mars seferleri için ilk ve en zor adımı geride bıraktık. Dünya’nın en pahalı otomobil reklamını bir kenara bırakırsak, deneyin tarihi bir girişim olduğu su götürmez bir gerçek.

Bugüne kadar üretilmiş en güçlü roket olan Falcon Heavy’nin gövdesi, yakın uzayda birleşimlerinden oluştuğu üç Falcon 9 roketine bölünerek yer yüzüne geri döndü. Her bir roketin 9 farklı Merlin itici motoru vardı. Tesla Roadster’in bulunduğu kapsülün altındaki orta rokette ise ana ateşleyiciler bulunuyordu. Toplam 27 motorla binlerce tonluk kaldırma kuvveti, yükü derin uzaya doğru fırlattı.

Yani ne açıdan bakılırsa bakılsın, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisini yaşadık dün gece. Bu olayın sosyal medyaya yansımaları da olumlu oldu. Bilim dünyası, şimdiden yüzlerce bin kilometre uzaklıkta olan Tesla’nın başına gelebilecekleri tartışıyor.

Türk Kızılayı, sosyal medyada son 24 saattir en çok konuşulan konu hakkında şöyle bir Tweet attı:

SpaceX roketinin Kennedy Uzay Merkezi’nden ayrılış anınıda dair bir fotoğrafın bulunduğu paylaşımdaki cümleler, çocukların bizim için ne denli önemli olduğunu vurgulamak için sarf edilmişti. Ancak bağış mesajı ve bu konuyu SpaceX ile bağdaştıran bir içerik söz konusu olduğunda sosyal medya, yeni bir tartışmaya sahne oldu.

İşte Twitter kullanıcılarının Türk Kızılayı’na tepkisi:

Düşüncelerinizi sosyal medya hesaplarınızdan ve yorumlar kısmından bekliyoruz dostlar.