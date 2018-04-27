Türk Komedi Filmleri Çin'e İhraç Ediliyor

En iyi Türk komedi filmleri artık Çin tarafından da izlenebilecek. Bu durum, komedi algısının yerel olduğu fikrini değiştirebilir.

Türk-Çin Derneği'nin katkılarıoyla, Çin'de Çince altyazıyla gösterime giren ‘Tosun Paşa’, ‘Hababam Sınıfı’ ve ‘Şabanoğlu Şaban’ Çinliler tarafından büyük ilgi gördü. Bu durum, nüfusu 1 milyar 380 milyon olan Çin'e Türk sinemasının kapılarını açtı.

Geçtiğimiz günlerde Murat Cemcir'le yapılan bir röportaj da Cemcir: "Filmlerimizi altyazıyla izleyen büyük satın alma şirketleri at gibi gülmüşler." dedi. Cemcir, mayısta yapımcısı olduğu filmleri satmak için Çin, Malezya ve Singapurlu dağıtımcılarla görüşmek üzere Cannes Film Market’e gidecek.

Çin pazarına açılan film yapım şirketlerinden birisi olan BKM, Fırıldak Ailesi, Ekşi Elmalar ve dram türündeki İstanbul Kırmızısı’nı sattı. Türk filmlerinin gerek televizyonlara satılması gerekse sinema salonlarına saltılmasına dair yapılan girişimler, 2017’yi 8.6 milyar dolar hasılatla kapatan Çin’in, komedi filmlerimiz için büyük bir pazar haline gelmeye başladığının göstergesi.

Arzu Film’in sahibi Ferdi Eğilmez, komedi filmlerine Çin’de büyük bir ilgi olduğunu belirtti ve sözlerine şunları ekledi: "Komedi filmlerimiz şu anda küçük işletmelerde gösteriliyor ama gelen taleplerden anladığımız kadarıyla daha büyük salonlarda, daha çok sinemada izleyiciyle buluşacak. Talepleri değerlendireceğiz.”