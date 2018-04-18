Türk Kullanıcıların En Çok Kullandığı Şifreler Açıklandı!

Ülkemizde 1 milyondan fazla insanın parolası biliniyor. Bu kişiler tarafından en çok kullanılan şifrelere göz attık.

İnsanlar, son yıllarda dijitalleşmenin bir yan etkisi olarak veri ihlaline önem vermeye başladılar. Kişisel özelliklerimizden nüfus bilgilerimize kadar pek çok şeyin internette bulunabiliyor olması, normal olarak insanları tedirgin ediyor. Bu tarz verileri korumanın en önemli yolu koyduğumuz şifreler. Apple, Facebook gibi şirketler ne kadar önlem alırlarsa alsınlar, hesabımızı koruması için girdiğimiz şifreler her durumda yeterli olmuyorlar.

Ülkemizde insanlar verilerin çalınmasına karşı tepkilerini gösteriyor olsalar da, şifre gibi çok önemli konularda aynı hassasiyeti göstermiyorlar. Yapılan araştırmada dünyada her 8 kişiden 1’inin şifresi biliniyor. Bu oran Türkiye için de çok farklı değil. Ülkemizde en çok kullanılan parola “123456” olarak açıklandı.

Geçtiğimiz yıl siber güvenlik araştırmacıları Dark Web üzerinde 41 GB’lık boyutuyla 250 farklı web sayfasından 1 milyar 400 milyon 533 bin 869 kişinin e-posta ve parola bilgisinin yayınlandığını belirtmişti. 7.6 milyar nüfusa sahip dünyanın büyük bir kısmının şifrelerini elinde bulunduran hackerlar, istedikleri taktirde bu kişilerin bilgileriyle e-posta adreslerine girip, buradan pek çok eylemi değiştirebiliyorlar.

Türkiye’de 1 milyon 112 bin 197 kişinin şifresi biliniyor

Dünya dışında ülkemizde de 1 milyondan fazla insanın şifre ve e-posta adresleri biliniyor. Burada yapılan araştırmalara göre, ülkemizde en çok kullanılan parolanın “123456” olduğu anlaşıldı. Türkiye'deki e-posta adreslerinin 4 bin 219'unun dernek ve vakıflara , 269 bin 902'sinin ticari kuruluşlara, 39 bin 469'unun üniversitelere, 38 bin 461'inin devlet kurumlarına ve 472'sinin belediye kuruluşlarına ait olduğu anlaşıldı. Ülkemizde en çok kullanılan parolalar dışında parola bilgileri de ortaya çıktı. Ülkemizde en çok kullanılan parola bilgileri Ankara, Zeynep, İstanbul, sanane ve Fenerbahçe oldu. Parola kısmına baktığımızda ise, dünya genelinde de gördüğümüz daha çok tekrar eden ifadeleri görüyoruz. Türkiye’de en çok kullanılan parolalar şu şekilde:

123456

123456789

Qwerty

Password

11111

12345678

Abc123

1234567

Password1

1234567890

Ülkemizde bu parolalardan kullanan kişiler hala bulunuyorsa, hesaplarının güvende olmadığını hatırlatmak istiyoruz.