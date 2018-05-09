Türk Lirası Son 12 Yılda Nasıl Bir 'Değer Değişimi' Yaşadı?

Dolar ve Euro'nun alıp başını gittiği şu günlerde; gelin bir de, Türk Lirası'nın son 12 yıl içinde sergilediği performansa bakalım...

2006'da, bütün dünya paralarının ortalamasından 1 adet ile 0,4582 adet TL alınıyorken, 2018 yılının içinde bulunduğumuz günlerinde aynı ortalama ve aynı miktar parayla 1,0570 adet TL alınabiliyor. Yani TRY, 12 senede değerinin %56,65'ini yitirdi. Dikkat; %56,65'ine düşmedi, %56,65'ini kaybetti!

Bundan sonrası detaylar ve nasıl hesaplandığını merak edenler için... Evvela, niçin 2006? Zira 6 sıfır attık ya, o bakımdan. Kafalar karışmasın diye...

Peki hesapta kullanılan kur tarihleri? 2006 yılının ortalama değeriyle... Hesapta kimler var? Tüm ülkeler... Para birimleri? Ülkelerin halihazırda kullandığı 'güncel' para birimlerine göre yaptık bu hesabı. 2006 yılına değin uzanmayan para birimleri varsa da, ki çok nadir (3-5) adet, hangi yıldan itibaren olduğunu belirttik.

Söz konusu rakamlar, yüzde kaç değer kazanıldığını-kaybedildiğini gösteriyor olacak. Yani yeni rakamın eski rakama kıyasla yüzde kaç olduğunu değil. Mesela; 10 liram var, yarın 15 olursa elimdeki paranın %50'si kadar kazanmış olurum. Fakat dünkü paraya kıyasla elimde %150 var demektir... Peki aşağıda yer alacak grafikler hangileri?

İlkin, TL karşısında değer kaybeden para birimlerini; TL'nin en fazla değer kazandığından-en aza sıralı şekilde göreceğiz. Ki yalnızca 17 tane. (Evet, 2006 yılından beri TL yalnızca 17 para birimi karşısında değer kazanmış. Listede ise 142 ülke bulunuyor. Yani gerisinde hep kaybetmiş.)

Bunun yanı sıra, TL karşısında en fazla değer kazanan 17 parayı da göreceğiz. Akabinde 'yüzdelik aralıklar şeklinde' TL karşısında kazanılan değerleri ve son olarak da kimi değerli materyaller karşısında kaybedilen değeri göreceğiz. (Bkz: Gümüş, Altın vs.) Evet, başlıyoruz...

TL'nin değer kazandığı 17 ülke (başka yok)

TL'nin en fazla değer kaybettiği ilk 17 ülke

TL karşısında %200-%300 arası değer kazanan ülkeler

TL karşısında %150-%200 arası değer kazanan ülkeler

TL karşısında %100-%150 arası değer kazanan ülkeler

TL karşısında %50-%100 arası değer kazanan ülkeler

TL karşısında %50'ye kadar değer kazanan ülkeler

Ve Altınlar, Gümüşler, Platinyumlar...