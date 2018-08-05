Az Miktar Parayla Kendinizi Zengin Hissedeceğiniz 10 Ülke

Diğer para birimleri karşısında her gün değer kaybeden Türk Lirasını en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz ve lüksleri yaşayabileceğiniz 10 ülke.

Gezmek istiyorsunuz ama her geçen gün Türk Lirasının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesini izliyorsunuz. Doğru ülkeleri tercih ederek elinizdeki az miktar parayla lüksleri yaşamayabilirsiniz. Gezip tozup, kültürel seyahatler yapmak istiyorsanız işte sizler için az miktar parayı zenginliğe çevirecek 10 ülke:

Gürcistan

Vizesiz hatta pasaportsuz sadece kimliğinizle girebileceğiniz modern şehirler Batum ve Tiflis, o az miktar parayı değerlendirmek için en yakın yerlerden birisi. Ülkenin para birimi Lari, 2 Türk Lirasına denk geliyor. Ekonomik anlamda sizi zorlamayacak bu iki şehirde en büyük artı her yere taksiyle çok ucuza gidebilecek olmanız.

Fas

Tarihi dokusu, mistik atmosferi ve vizesiz gitme şansıyla Fas, sizlere eşsiz bir tatil sunacak yerlerden birisi. Türk mutfağını andıran mutfağı, ucuz araç kiralama ve konaklama fırsatları cebinizi asla zorlamayacak. Marakeş ve Fez, özellikle görmeniz gereken şehirlerden.

Karadağ

Dalmaçya kıyılarındaki küçük ülke Karadağ, euro kullanmasına rağmen vizesiz gidilebilen Avrupa’daki en ucuz ülke. 2 ila 5 euro arasında bir para ödeyerek güzel bir manzaranın kıyısında kahvaltı edebilir, eşsiz Kotor limanında 50 Euro’ya lüks bir dairede konaklayabilirsiniz.

Vietnam

Türkiye’ye her ne kadar uzak olsa da vizesiz gidebileceğiniz, doğal güzelliklerin dillere destan olduğu Vietnam’da 5 dolara kahvaltı edip, sınırsız içki içebilirsiniz. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna çok uygun fiyata seyahat edebilirsiniz.

Küba

Kapitalizmin ele geçiremediği Küba, kültürel anlamda eşsiz bir ülke. Her fırsatta salsa yapan insanları ve tüm şehri dolduran eski otomobilleriyle Küba, fakir ama mutlu bir ülke. Üstelik asla maddi anlamda sizi zarara sokmayacak yerlerden biri.

Bosna Hersek

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Bosna Hersek yakınlardaki tatil rotalarınızdan birisi olabilir. Boşnak mutfağı, tarihi mimarisi ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer Bosna… Vizesiz gidip 120 liraya lüks bir yerde konaklayabilirsiniz.

İran

Doğunun mistik ve gizemli incisi İran’a göz atalım. İran’ın para birimi Riyal, dolara karşı verdiği mücadelede bizden daha çok değer kaybetti, yani tatilin tam zamanı! Devrimin izleri, mükemmel mimarisi ve büyük meydanları sizleri tarihte yolculuğa çıkartacak.

Endonezya

Yine Türkiye’ye uzak ama bir o kadar da ucuz, egzotik adalar ülkesi Endonezya, renkli gece hayatı ve doğal güzellikleriyle her mevsim görülebilecek ülkelerden. Endonezya’nın damak tadı size uyar mı bilinmez ama 2 dolara yemek yiyebileceğiniz nadir yerlerden.

Ukrayna

Sadece kimliğinizi alıp gidebileceğiniz Ukrayna, sizlere eşsiz tarihi manzaralar sunuyor. Ülkenin en güzel şehirleri Lviv, Odessa ve Kiev, ucuz ve güzel bir seyahat rotası. Lüks bir dairede konaklamak içinse vermeniz gereken sadece 80 lira.

Tayland

Thai mutfağı, meşhur Tayland masajı, tropikal sahilleri ve Budist tapınaklarıyla Tayland’da uzak ama ucuz rotalar listesinde yerini alıyor. Kültürel bir gezi için başkent Bangkok; plajlarda özgürce eğlenmek için Phuket ve Pattaya’yı doğru yola çıkın.