Lise Öğrencisi, 6 Farklı Yakıtla Çalışabilen Motor Üretti!

Eskişehir'de öğrenimini sürdüren lise öğrencisi Eray Sarısöğüt, dünya çapında ilgi görebilecek bir fikri hayata geçirmeyi başardı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde öğrenimini sürdüren ve Uçak Bakım ve Bilişim Teknolojileri alanında eğitim gören Eray Sarısöğüt, tam 2 yıldır üzerinde çalıştığı projesini nihayete erdirmeyi başardı ve 6 farklı yakıtla çalışabilen yerli gaz türbinli turbojet motor üretti.

Bölüm öğretmenlerinden Arif Özkan danışmanlığında çalışmalarını sürdüren ve turbojet motoruyla katıldığı TÜBİTAK 2018 Lise Öğrenciler Araştırma Yarışması'nın Bursa bölgesi ayağını kazanmayı başaran Eray Sarısöğüt, bitirmeyi başardığı projesiyle ilgili şunları söyledi:

"Geliştirdiğim sistemle turbojet motorlarından bulunan bütün özellikleri gözlemleyebiliyoruz. Gecemi gündüzüme katarak 2 yıl bu motor üzerinde çalıştım. Benzerlerinden en büyük farkı 6 farklı yakıtla çalışabilmesidir. Mevcut gaz türbinli turbojet motorlar kerosenle çalışırken, geliştirdiğim bu motor kerosenin yanı sıra LPG, propan, bütan, 130 oktan uçak benzini ve motorinle rahatlıkla harekete geçebiliyor. Bu, yakıt maliyetini düşürüyor."

Bununla birlikte Eray'ın geliştirdiği bu motor, uzaktan cep telefonu vasıtasıyla da kontrol edilebiliyor. Bu sayede kullanım alanı da genişliyor. Eğitim, eletrik üretimi, insansız hava aracı gibi farklı kullanım alanları olabilecek motorun normalde maliyetinin 140-150 bin dolar gibi bir maliyete sahip olduğunu belirten Arif Özkan, öğrencisiyle birlikte bunu 4-5 bin lira maliyetle yapmayı başardıklarını ekledi.

Bu yetenekli gencimizi ve öğretmenini tebrik ediyoruz fakat yıllar içerisinde bu tip devrimsel projelerin yok olup gittiğine de şahit oluyoruz. Gençlerimizin çabasından ve başarısından hiçbir şüphemiz olmamakla birlikte, bu tip projelerin hiçbir maddi ve manevi destek görmediği için hayata geçirilemediği günlerin geride kalmasını temenni ediyoruz.