İzmir Atatürk Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Pelin Kaya, TÜBİTAK tarafından ödüle layık görülen projesiyle yurt dışında da birincilik ödülü kazanmayı başardı.

Geçtiğimiz aylarda, TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında birinci olan projesiyle ülkemizi yurt dışında temsil etmeye hak kazanan Pelin Kaya, göğsümüzü kabarttı. Portekiz'de düzenlenen uluslararası yarışmada (Youth Science Meeting) ülkemizi temsil eden Pelin Kaya, oradan da birincilikle döndü.

Yarışmadaki tüm sunumunu İngilizce yapan ve sunumu bittikten sonra İngilizce sorulara soğukkanlı yanıtlar veren Pelin Kaya, birincilik ipini göğüsledikten sonra sevinçten havalara uçtu.

Pelin Kaya, projesiyle ilgili şunları söyledi: "Ozon tabakasının incelmesiyle yer yüzüne ulaşan ultraviyole ışınlarının miktarı arttı. Bunun sonucunda da ultraviyole ışınlarının neden olduğu katarakt, deri kanseri gibi hastalıkların görülme sıklığı da arttı. Geliştirdiğim sistem zararlı ultraviyole ışınlarını gördüğü zaman kumaş renk değiştiriyor. Bu sistemi günlük hayatta kullanılan bileklik, broş gibi bazı aksesuarlarda yaptım. İnsanlar bu aksesuarla dışarı çıktığında ultraviyole ışınlarının zararlı olduğunu anında anlayabilecekler. Bu sistemin 2 lira gibi bir maliyeti var. Ekonomik ve çevre dostu bir sistem."

Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı ve Proje Danışmanı Benal Hepsöğütlü ise öğrencisi ile gurur duyduğunu şu sözlerle ifade etti: "İngilizce olarak sunumunu yaptı sonra da diğer öğrenci ve öğretmenlerin sorularına İngilizce olarak cevap verdi, çok başarılıydı. Yarışmada bu yıl sadece 2 tane ödül verdiler mansiyon ve birincilik ödülü. Öğrencimin adı okunduğunda çok gurur duydum, ülkemize böyle bir ödülü getirdiğimiz için çok mutluyuz."