Wolfteam Kavgası Liseli Gencin Hayatına Mal Oldu!

Wolfteam oynayan iki arkadaşın kavgası henüz 16 yaşındaki bir gencin hapse girmesine, liseli bir gencin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz akşam yaşanan olay ne yazık ki bir bilgisayar oyunu yüzünden bir gencin hayatını kaybetmesine, bir başka gencin ise parmaklıklar arkasına girmesine neden oldu.

Esenyurt’un İstiklal Mahallesi'nde gerçekleşen olayda henüz lise öğrencisi olan R.A. ile mahalleden arkadaşı olan Y.E.Ş. bir internet kafede oynadıkları Wolfteam oyunu yüzünden tartışmaya başladı. Çevrimiçi küfürleşme bir süre sonra fiziksel şiddete döndü.

Dışarıda buluşan iki arkadaş öncelikle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Bu sırada yanında getirdiği bıçağı çıkaran R.A., ‘arkadaşı’ Y.E.Ş.’i boğazından ve kolundan bıçakladı. Olayın üzerine panik olan R.A. bir markete sığındı.

Kan kaybeden Y.E.Ş. ise olay yerine yığılıp kaldı. Olayı gören çevredekiler bir an önce sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Hastaneye kaldırılan Y.E.Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kısa süre sonra polis tarafından yakalanan R.A. suçunu itiraf etti ve tutuklandı.