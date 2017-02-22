Türk Lise Öğrencisinden Su İsrafını Önleyen Önemli Keşif!

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Kadir Kaya, su israfının önemli ölçüde önüne geçilmesini sağlayacak bir keşfe imza attı.

Üniversite sınavlarına hazırlanan 19 yaşındaki Kadir Kaya, patenti Türkiye Patent Enstitüsü tarafından da onaylanan, muslukta suyun boşa akmasını engelleyen çubuklu bir aparat geliştirdi.

Bu aparat sayesinde ciddi miktarlarda suyun tasarruf edilmesini sağlayan Kadir Kaya, ürünle ilgili şunları söylüyor: “Musluk başında traş olma, el sabunlama, diş fırçalama sırasında su boşa akıyor. Hatta suyun boşa akmasını engellemek için elektriğe bağlı düzenekler kullanılıyor. Ancak patentini aldığımız bu çubuklu aparat, musluğa takıldığında su boşa akmıyor.

Çubuğu yana çektiğinizde su akıyor, bıraktığınızda su akışı otomatik olarak duruyor. Takıldığı muslukta yüzde 85 oranında su tasarrufu sağlayan bu aparat kombili evlerde büyük enerji tasarrufu da sağlıyor. Aynı zamanda su bataryasının da ömrünü uzatıyor. Bu aparatın üretilmesi için bir yatırımcı arıyorum.”

Eğer gerekli yatırımı alabilirse ürünün ülke çapında, hatta yurt dışında dahi büyük ilgi göreceğini düşünüyorum.