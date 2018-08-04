Türk Matematik Milli Takımı, İtalya'dan Madalya İle Döndü

Yaşar Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refail Alizade'nin liderliğinde İtalya'da olimpiyatlara katılan genç ekip, başarısını madalya ile ödüllendirdi.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 5. Akdeniz Gençlik Matematik Olimpiyatı'na, Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refail Alizade liderliğinde katılan ve ülkemizi temsil eden İzmir Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesinden İrem Nur Çevikcan, İstanbul Lisesinden İlker Can Çiçek ve Mehmed Selahaddin Şentop ile İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesinden Aybeniz Yağmur Temirtaş ülkeye bronz madalya ile döndü.

17 ülkeden 68 gencin katıldığı etkinlikte İtalya ekibi birinci, Fransa ekibi ikinci olurken ülkemizin ekibi de üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Etkinliğe ilk kez katılım sağladığımızı belirten Alizade, etkinlikte bir de matematik eğitimi üzerine düzenlenen sempozyumda bildiri sunduğunu da ekledi.

TÜBİTAK tarafından Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen Uluslararası Bilim Olimpiyatları programında eğitilen genç bilim insanlarıi benzer uluslararası etkinlikler için çalışıyor. Ülkemizde özellikle YKS sonuçlarının ardından gündeme gelen ve oldukça düşük olan eğitimde başarı oranlarından sonra böyle sevindirici haberler almak hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri diyebiliriz ve devamının da gelmesi en büyük isteğimiz.