Türk Mühendisin Geliştirdiği Plazma Motorlar Geliştirdi!

Türk Mühendis Berkan Göksel, uzay yolculuğunu herkese sunmak için normal uçaklara plazma motorları takmayı hedefliyor. Eğer önündeki birkaç sorun giderilebilirse, uzay için yeni bir kapı aralanacak.

Günümüz uçaklarının çok yükseklere çıkamadığını görüyoruz. Hatta ben dahil birçok insanın bir zamanlar uçakların neden uzaya çıkamadığını sorguladıklarını hatırlıyorum. Bunun sebebi ise uçak motorlarının çalışması için havaya ihtiyaç duyması ve yüksek mevkilere çıktıkça havanın bulunmaması.

Berlin Teknik Üniversitesi’nde araştırma yürüten Türk asıllı Berkant Göksel, günümüz uçakları stratosfere çıkarmak için ilk testleri başarılı bir şekilde yaptı. Plazma jet motorları üzerine uğraşan Göksel, 50 kilometre ve daha yukarılara çıkan plazma motorlarının testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Plazma jet motorlarına yönelik çalışmalar, büyük ölçüde küçük uyduları boşluğa göndermek için geliştiriliyor. Göksel’in New Scientist’e yaptığı açıklamada, araştırmasının motoru normal bir atmosferde test etmeye odaklandığını söyledi.

“Zemin seviyesinde hızlı ve güçlü plazma jetleri üreten ilk işletmeyiz. Bu plazma jetleri, saniyede 20 kilometreye kadar hızlara ulaşabilir” diyen Göksel, araştırmanın sonraki aşamasında gerçek bir uçuş gösterisi olacağını belirtti. Ekip, deneylerde 80mm uzunluğunda mini iticiler kullandı. Normal bir ticari uçakta 10.000 kadar mini iticinin bulunması gerekiyor. Bununla birlikte Göksel, 100 ila 1000 itici gücü kullanarak küçük bir uçakta test edilebileceğine inanıyor.

Bu projede en büyük sorun, güç olarak gösteriliyor. Plazmayı oluşturmak ve sürdürmek için gereken büyük elektrik miktarı, projenin başlıca engeli durumunda.

Technion-İsrail Teknoloji Enstitsü’den Dan Lev, “Bir dizi itici, küçük bir elektrik santrali gerektirir ve günümüz teknolojisine sahip bir uçak üzerine bunu monte etmek neredeyse imkansız” diyor.

Göksel’e göre ise bu sorun, uçağın etrafında konacak güneş panelleri veya potansiyel olarak motorlara kablosuz güç sağlayacak ışıklarla aşılabilir.