Türk Mühendisler, 'Melez' Bir İHA Geliştirmeyi Başardılar

Var olan İHA teknolojilerindeki eksiklikleri ortadan kaldırmak adına, sabit ve döner kanatlı İHA'ların yetenekleri tek araçta toplandı.

Türk mühendisler, İHA kullanımında ortaya çıkan güçlüklere çözüm olması gayesiyle, uzun müddet takip kabiliyetinin yanı sıra, gökyüzünde asılı durarak bekleme niteliği de olan bir insansız hava aracı (İHA) konsepti geliştirdi. Ayrıca söz konusu konsepte uygun bir deneysel araç da imal edildi. İHA, hem döner kanatlı, hem de sabit kanatlı İHA’ların kabiliyetlerini bünyesinde taşıması sebebiyle 'melez' olarak adlandırıldı. Bu İHA’nın benzerlerinden en önemli farkı ise, biçimini değiştirerek, hangi görevi icra ediyorsa ona uygun bir hacme dönüşmesi.

Sabit kanatlı İHA’larla hareketli bir hedefe yönelik düz uçuşla başlayan bir takip, sokak aralarında hedefin durması sebebiyle sürdürülemiyordu. Sabit kanatlı İHA’ların, havada asılı bekleme olanağı bulunmuyordu. Asılı kalarak bekleme kabiliyetli bir aracın ise, taşıyabildiği pilden ötürü görev süresi yetmeyebiliyordu.

Numaş mühendisleri, işte bu eksiklikleri ortadan kaldırmak amacıyla hem sabit kanatlı, hem de döner kanatlı İHA’ların kabiliyetlerini tek bir araçta toplamaya çalıştılar. Yeni araç tıpkı döner kanatlı İHA’lar gibi havada asılı durabiliyorken, sabit kanatlı bir İHA gibi uzun menzilli ve yüksek bir irtifada görev yapabilecek.

Bu çeşit bir İHA’nın ticari olarak imal edilmesi durumunda; askeri operasyonların yanı sıra, kargo teslimi gibi alanlarda da kullanılması mümkün olacak. Konsept araç, kargo teslimi için geliştirilen mevcut İHA konseptleriyle aynı ağırlıktaki bir paketi daha uzun menzillerde 3 kata kadar daha süratli taşıyabilecek. Böylelikle, ancak 2 saatte yapılabilecek bir teslimat, 6 dakikada yapılabilecek.

Numaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Renan Gökyay, 4 ila 6 ay içerisinde konseptin üretime geçmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, işletmeci olmayı amaçlamadıklarını belirtti.