Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TÜSAŞ) mühendislerinin tasarladığı taarruz helikopterimiz ATAK 2’nin uçuş sırasındaki görselleri yayımlandı.

Savaş teknolojileri konusunda en aktif kurumlarımızdan olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., son teknoloji ekipmanlarla ve sistemlerle donatılmış askeri helikopter projesi ATAK 2 üzerinde yıllardır hummalı bir çalışma yürütüyor.

Daha önce tasarlanan ve kullanıma sunulan ilk ATAK helikopteri, kurumun savaş havacılık teknolojisindeki tecrübesini ortaya koyuyordu. Şimdi aynı tecrübe, ATAK 2’nin geliştirilmesi için kullanıldı. Projenin seri üretimi tamamen milli kaynaklarla karşılanıp, yerli imkanlarla sağlanacak.

T625 Genel Maksat Helikopteri Projesi adı verilen projede geliştirilen teknolojik sistemler, ATAK 2’nin önemli bir parçası. Lojistik kapasitesiyle en ağır helikopterlerden birisi olacak ve ayakta durmak için oldukça uygun olan kabinlere sahip olacak.

Arama kurtarma, deniz üstü operasyon, askeri savunma ve saldırı sistemlerine uygun geliştirmeler yapılabilecek:

Helikopterin arka kısmında, katlanabilir iniş takımları olacak. Bu sistemler operasyonel anlamda avantaj kazanmak amacıyla geliştiriliyorlar. Nitekim araç içine 20’den fazla askeri personel konumlandırılabilecek.

170 knot azami hız ve 1000 kilometrelik menzille sahip olacak ATAK 2'nin ilk görüsü şöyle:

Diğer yandan TÜSAŞ, yeni nesil askeri eğitim uçağı HÜRKUŞ jeti için de çalışmalarına devam ediyor.