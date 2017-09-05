Mars'ta Koloni Tasarımı İle 1 Milyon TL'lik Burs Kazandı!

Henüz 19 yaşında ilk üniversitesine gidecek Şeyda Takiş, Amerika Cornell Üniversitesi'nden 1 milyon TL'lik tam burs kazandı.

Son yıllarda ülkemizden çıkan pek çok başarının haberini yapıyoruz. Bunların özellikle de kadınlardan çıktığını görmek, bizim için ayrı bir mutluluk. Bugün sizlerle yeni bir başarı örneğinin haberini paylaşacağız. 19 yaşındaki Şeyda Takiş, yıllık 77 bin dolarlık bursla Cornell Üniversitesi’nde okuyacak. 4 yılda 1 milyon TL’yi geçecek burs, SBS’de ilk 100’e girdikten sonra İstanbul (Erkek) Lisesi’ni birincilikle bitiren bir öğrenciye verildi.

Yurtdışında 7 farklı üniversiteyi kazanarak birçoğunda yedeklerde kalan Takiş, henüz 19 yaşında olmasına rağmen çok büyük bir başarı örneği gösterdi. ABD’de Cornell, Duke ve Pennsylvania üniversitelerinden tam burs aldığını belirten Takiş, İngiltere’de King’s College London, University College London, University of Bath ve İsciçre’den ETH Zürich’i de kazandı, ancak bu üniversiteleri tercih etmedi. Ayrıca Amerika’da Harvard, Yale, Columbia ve Chicago üniversitelerinde yedeklerde kalan başarılı genç, Cornell Üniversitesi'nde 4 yılda 1 milyon TL burs alarak okuyacak.

Lise mezuniyetinin hemen ardından daha ilk üniversitesinde birçok ünlü üniversiteden burs kazanmayı başaran Takiş, bunu okul dışı aktiviteleri ve kendini iyi ifade edebilme yeteneğine bağlıyor. Cornell Üniversitesi’ne katıldığı mülakatta, Mars’ta 100 kişilik bir koloni tasarlamasını isteyen yetkililer, Takiş’in 700 kelimelik açıklamasından sonra tam burslu olarak öğrenciyi kabul etmiş. Şeyda Takiş, Cornell Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği okuyacak.