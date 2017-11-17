Kaşgarlı Mahmut Okulları ortaokul öğrencisi Eralp Çelebi, Türkiye’de bilişim sektörüne ve programlamaya yeni başlayan ve İngilizce bilgisi yeterli olmayan kişilere yardımcı olmak için bir proje tasarladı.

Eralp, “Evreka” adını verdiği projesiyle bilişim sektöründe ihtiyaç olduğunu düşündüğü Türkçe programlama dilini oluşturdu.

Bilişim sektörü ve programlama dili, yeni başlayanlar için karmaşık ve zorlayıcı olabilmektedir. Bu sorunu tespit eden İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları öğrencisi Eralp, Python programlama dilini temel alarak, Türkçe söz dizimine sahip bir proje geliştirdi. Eralp, “Evreka” adını verdiği proje ile henüz bir programlama diline başlayacak düzeyde olmayan kişileri teşvik edebilmeyi hedefledi.

Projenin en önemli özelliği, programlama dilinin Türkçe olması sayesinde yabancı dil sorunu yaşayan kişiler için vakit kaybını önlemesi. Eralp, Evreka’yı oluştururken kodun okunabilmesi, uygulanabilmesi ve kullanıcı dostu hale getirilmesi için çalışmalar yaptı. Kontrol testleri ile sınayarak programı son haline getirdi.

Eralp “Bu projeyi bitirdiğimde ve çalıştığını gördüğümde çok mutlu oldum. Yarattığım bir programın belki de insanlara yardım edebileceğini düşünmek çok güzeldi. Projeyi geliştirmeye devam edeceğim. Projenin daha büyük kitlelere ulaşması halinde kullanıcı topluluğunun da bu geliştirme sürecine dâhil olacağına eminiz.” diyerek duygularını ifade etti.

Proje, Ekim ayının sonunda gerçekleşen Maker Faire İstanbul etkinliğinde katılımcılara ilk defa tanıtıldı. Ayrıca Başakşehir Living Lab 2017 İnovasyon Yarışması’nda kendini gösterecek.