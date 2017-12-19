Türk Ordusuna Tamamen Yerli Üretim Robot Desteği Geliyor!

Silahlı kuvvetler, özellikle zorlu arazi şartlarında düzenlenen operasyonlarda insansız hava araçlarının desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Geçtiğimiz haziran ayında Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından düzenlenen İnsansız Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması'na ilgi büyüktü.

İnsansız hava araçlarından sonra Türk ordusuna insansız kara araçları da geliyor. Bunun için yerli projeler Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na sunuldu ve yetkililer gerekli çalışmalar için düğmeye bastılar.

Katılımcılar, tamamen insansız ve uzaktan kumandalı sistemlerle yönetilen ya da yapay zeka desteği ile kendi kendilerine karar alabilen prototipler geliştirdiler. Müsteşarlık tarafından verilen belirli direktifler doğrultusunda geliştirilen robotik mekanizmalar, ülkemizin robot ordusu için ilham kaynağı olacaklar.

Araçların tamamında atış, iletişim ve komuta sistemleri için gerekli donanımlar bulunuyor:

Roboik adıyla SSM tarafından yapılan yarışma sonuçlandı ve birinci projeye 100.000 TL ödül verildi. Birinci olan proje olan Efe Modüler Otonom Araç ile Uğur Akpınar’a ait. İkincilik Dost Otonom Robot Projesi ile Çağrı Demirbaş, üçüncülüğü ise Otosar Halka-İl Projesi ile Cavit Yıldız kazandı.

Yarışmaya 500 ayrı proje katıldı. Düzenlenen ödül töreninde Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye’nin dört bir yanından proje için ter dökenlere teşekkür etti:

“Roboik Yarışması ile biz, 'Hayal gücünüzü savunun' dedik. Kısa süre içinde Van'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya kadar yurdun dört bir yanından yarışmaya değil, Vatan sevgisiyle fikirleri hayata geçirmeye çalışan kardeşlerimizden 500'ün üzerinde proje başvurusu gerçekleşti. Bunların 310'u değerlendirme kampında incelemeye alındı. Son dönemde insansız ve otonom sistemlerin önemi arttı. ‘Bu alanda bir fikrim var’ diyenlerin fikirlerinin olgunlaşması, desteklenmesi, hayata geçirilmesi için her türlü desteği sunacağız”