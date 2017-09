Türk Oyunu, Steam'in En Çok Satan Oyunlarının Arasında!

Worm Animation tarafından yayınlanan Türk oyunu Beat the Game, Steam'e girmesinden bir gün sonra en çok satan oyunlar listesine girdi. Müzikle aksiyonu birleştiren oyunu kaçırmamanızı öneriyorum.

Öyle bir Türk oyunu düşünün ki Steam’in çok satanlar listesine girsin. Bu başarıyı en fazla Mount and Blade’le sağlayabileceğimizi düşünebilirsiniz, ancak Cemre Öztürk tarafından kurulan Worm Animation’un oyunu Beat the Game bunu yalnızca 1 günde başardı.

7 Eylül’de Steam’de yayınlanır yayınlanmaz “en çok satanlar” listesine girmeyi başaran oyun, sizleri müzik ve aksiyonun içerisine alıyor. Müziklerini underground tehcno ustası Marc Houle’un geliştirdiği Beat the Game’de ana konu müzik. İçerisinde bulunan ses mikseri ile 24 ayrı sesi kullanabileceğiniz oyunda, belirli adımları yerine getirerek müzik oluşturmalı ve bu sayede fütüristik bir dünyada hayatta kalmalısınız. Şu anda İngilizce ve Türkçe dillerine destek veren Beat the Game’in başkahramanı, Mıstık isimli birazcık sıska kardeşimiz.

Mıstık’ı kontrol ederek objeleri bir araya getirmeli ve Marc Houle’un oluşturduğu müzikleri çalmayı başarmalısınız. Oyunda yer alan her detayı kaydederek oluşturmanız gereken müzikler yaratıcı kimliğinizi ortaya çıkaracak. Yerdeki taşı fırlatıp çıkan sesi bile kaydederek müziğinize ekleyebileceğiniz Beat the Game, dünyanın birçok yerinden 6 farklı ödüle aday olmayı başarırken bunlardan bir tanesini kazandı. San Francisco’da düzenlenen Intel Mix Media Exchance’de “En iyi Sanat Ödülü”nü kazanan Beat the Game'in bu ödül dışında sayısız etkinlikte adaylıkları bulunuyor.

Eğer siz de Cemre Özkurt önderliğindeki başarılı Türk oyunu Beat the Game’e destek vermek istiyorsanız, şu anda oyunu Steam üzerinden %30 indirimle 10,50 TL’ye satın alabilirsiniz. Ülkemizin bu tarz oyunlara daha çok ihtiyacı var.