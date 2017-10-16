Türk Polisinin Kullanacağı Yeni Yerli Yapım Silah: Canik

Amerika ile vize krizinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polisi'nin kullandığı ABD yapımı silahlardan yerli yapım silahlara geçeceğini belirtmişti. "Canik" adı verilen silahları bu yazımızda inceledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'yle vize krizinin ardından yaptığı açıklamada polisimizin uzun yıllardır kullandığı Amerikan menşeli Sig Sauer marka silahların artık kullanılmayacağını söyledi. Polis teşkilatı bunun yerine Samsun'da üretilen yerli marka Canik silah kullanacak. Son teknoloji silah üretim yöntemleriyle üretilen bu silah modelleri bir süredir zaten üretimdeydi.

Polis Teşkilatı dışında, resmi makam korumalarının ve diğer güvenlik teşkilatlarına da dağıtılacak silahlarla birlikte, hem ABD'den alınan Sig Sauer silahlara verilen yüksek fiyatların kesilmesi, hem de ülkemizden bir üreticiyle anlaşma yapılmasıyla bir yandan milli ekonominin güçlendirilmesi de hedefleniyor. Canik silahların özellikleri ise kısaca şöyle;

Tam Boy Polimer Gövde

DA/SA veya SAO Tetik Mekanizması, Tetik Emniyeti ile

Askeri Standartta Pikatini Ray (MIL-STD-1913)

Çift Taraflı Şarjör Kilidi

Tırıtıllı Tetik Korkuluğu

DA/SA - Çift-Hareket/Tek-Hareket

Cerakote Kaplama

SAO - Sadece Tek-Hareket

Polis teşkilatına şimdilik, yukarıda özelliklerini gördüğünüz 15 Mermi kapasiteli TP9 SF Elite-S modeli dağıtılacak. Yine de bu açıklanan teknik özelliklerle daha önce kullanılan Sig Sauer modellerinin arasındaki tam olarak farklar neler bilmiyoruz. Buradan bu anlamda hem Polis olarak görevini sürdüren hem de silahlarla ilgili takipçilerimize sesleniyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni silahlar nasıl? Amerika Birleşik Devletleri üretimi silahlardan yerli silahlara geçiş ekonomik olarak bizi gerçekten de iyi etkileyecek mi?