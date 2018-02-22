İlginç İddia: Google'ı İcat Eden Sultan Abdülhamid Han'dır!

Sakarya Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Ebubekir Sofuoğlu katıldığı bir konferansta, ''Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır.'' dedi.

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen 'Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı'nda çok konuşulacak bazı açıklamalarda bulundu. ‘’Tertemiz miras ve öz geçmiş bir 'mirasyedi’ gibi yırtılıp atıldı.’’ diyen Sofuoğlu, 2. Abdülhamid Han’ın Google’ın mucidi olduğunu iddia etti.

Dönemin imkanlarının kısıtlı olması nedeni ile 2. Abdülhamid Han’ın gitmek istediği yerlere gidemediğini, bunun yerine fotoğrafını çektirerek izlediğini belirterek, ‘’Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google'ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han'dır.’’ dedi. Bu mantıktan yola çıkacak olursak Google Haritalar’ı da Piri Reis’in icat ettiğini söylemek mümkün.

‘’Coğrafya kaderdir deniliyor ya, coğrafyanın da psikolojisi var. Sultan Abdülhamid Han bir 10 yıl daha tahtta kalsaydı, biz dünyanın en zengin devletiydik.’’ diyen Prof. Dr. Sofuoğlu, Abdülhamid Han’ın zamanında 1. Dünya Savaşı’na girmeyeceğini söylediğini belirterek, ‘’Onlar parça parça olacaktı. Kendisi söylüyor, 'Yıllardır bu anı bekliyordum' diye. Girmeyecekti savaşa. Dünyanın en zengin petrol yatakları Yemen'e kadar halen bizimdi.’’ dedi.

Sultan Abdülhamid Han’ı anlamanın günümüzü anlamak olduğunu söyleyen 2. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu olan Nilhan Osmanoğlu ise, ‘’Bakın biz Sultan Abdülhamid Han'ı 100 sene sonra konuşabiliyoruz. İlmi siyasetini 100 sene sonra anlayabiliyoruz. Bugün masada konuşulan, Birleşmiş Milletlerin masada konuştukları Kudüs meselesini biz 100 sene önce Sultan Abdülhamid Han'ın hazırladığını görüyoruz. Daha belki nicelerini hazırlamıştır, daha birçoğunu göreceğiz’’ dedi.