Türk Psikolog: "Çekirdek, Sevgi İhtiyacını Karşılıyor"

Medipol Mega Üniversitese Hastanesi'nde görevli Psikolog Yasemin Kamalı, çekirdek tüketmenin sevgi ihtiyacını karşıladığını ve depresyona iyi geldiğini belirtti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde psikologluk görevini icra eden Yasemin Kamalı, son derece ilginç bir bakış açısıyla çekirdeğin psikolojik yararları hakkında bilgi verdi. Kamalı’nın düşüncesine göre Türk insanı için neredeyse bir refleks haline gelen çekirdek yeme hareketi, bilindik bir el alışkanlığına dönüştüğü için kişiye güven ve huzur veriyor.

Konuyla ilgili açıklamasında: "İnsanlar genelde elindeki çekirdek bitince bir daha yemeyeceğini söyler ama öyle olmaz hemen yeni bir paket alınır, bunu hepimiz yaşıyoruz. Çekirdeği çitlerken yapılan başka bir şey düşünmüyoruz; ritmik bir hareket, bilinen bir şey yapılıyor. Bilinen şeyler genelde kişiye kendini rahat ve güvende hissettirir, o güven duygusuyla çekirdeği yemeğe devam ediyoruz" ifadelerini kullanan psikolog; iddiasını daha da ileri sürerek, çekirdeğin sevgi ihtiyacını da karşıladığına deyindi.

Beslenmenin insan psikolojisinde sevgiye benzer bir his oluşturduğunu belirten Yasemin Kamalı; psikolojik olarak değer görmediğini hisseden veya sevdiği birininin kaybını yaşayan kişinin depresyon tedavisinde, çekirdek tüketerek sevgisizliğe dair doyumun bir nebze de olsa karşılanabileceğini savundu.

Çekirdeğin depresyon tedavisinde etkin bir rolü olduğunu düşünen Kamalı: "Depresyon hastalarını rahatlatmasının temel nedeni çekirdek çitlerken çok fazla düşünmüyorlar. O an ritmik bir şey yapıyorlar. Bir bebek de sütünü ritmik bir şekilde emer ve sevgiyi o şekilde alır, depresyon hastaları da benzer şekilde sevgiyi alırlar bu yüzden de çekirdek depresyona iyi geliyor." açıklaması ile düşüncelerini belirtti.