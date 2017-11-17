Boredpanda, Türk sanatçı Oli Fux'un Hollywood ve çizgi roman karakterlerini mangaya çevirdiği tasarımları paylaştı.

Ülkemiz teknoloji anlanında istenen düzeye gelememiş olsa da, işler sanata geldiği zaman sağlam sanatçılar çıkardığımız da bir gerçek. Kısa süre önce yeni bir Türk sanatçı keşfeden Boredpanda, Türk sanatçının yaptığı çalışmaları paylaştı.

Boredpanda’nın paylaşımı ile bizim de tanıma fırsatı bulduğumuz Türk sanatçı Oli Fux, normal karakterleri “manga” karakterine çevirebilme gibi son derece başarılı bir özelliğe sahip. 23 yaşındaki sanatçı, başarılı çizimleri ile yakından tanıdığımız Superman, Örümcek Adam, Flash, Harry Potter gibi karakterleri alıp, her birini bambaşka bir kültür olan mangaya çeviriyor.

Bu tasarımları yaparken bizlere son derece kaliteli çizimler sunan Oli Fux, dünya ile birlikte bizim de gündemimize takıldı. Şimdi sizlere Oli Fux’un kaleminden çıkan bazı manga resimlerini göstereceğiz. Bu çizimlerin çok daha fazlasını Oli Fux’un resmi Instagram veya Artstation sayfasında bulabilirsiniz.

Stranger Things

Pamuk Prenses

Superman

Wonder Woman

Flash

Spider-Man

Harry Potter

Deadpool

Logan ve X-23

Supergirl

Nusret