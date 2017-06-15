Türkiye'de Türk mühendisler tarafından geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emanet edilen 5 silahı sizler için listeledik.

Teknolojiyi dış ülkelerden ithal eden bir ülkenin insanları olarak gerek ulaşım, gerekse de savunma teknolojisinde dışarıya bağlı bir ülke olmaktan kurtulmamız gerekiyor. Bunun için ilk adımlar yavaş yavaş da olsa atılmaya başlandı. Herkes ister ki bu silahları hiçbir zaman kullanmamıza gerek olmasın, ancak gerek bulunduğumuz konum gerekse de dünyanın şu anki durumu, bu teknolojileri geliştirmemizi zorunlu hale getiriyor.

Şimdi Türk Silahlı Kuvettetleri’nde geliştirilen Türk yapımı silahlara hep birlikte bir bakalım:

MC 28 SA

Polimer bir gövde ile gelen MC 28 SA, dünyada eşi benzeri olmayan bir tasarıma sahip. Gövdesi ve şarjörü aynı kalacak şekilde 9 milimetreden 40 kalibreye geçiş yapabilen silah, özellikle şehir içi polis tarafından kullanılacak. NATO kriterlerini altı kat başarılı bir yüzdeyle geçen MC 28 SA, modern silahlarda olan birçok özelliğe sahip olmasının yanı sıra Türk yapımı olduğundan dolayı ülkemizden yüksek dövizler kaçırmadan üretilebiliyor.

CENKER

ASELSAN’ın geliştirdiği proje, askerlerimize giyilebilir teknolojiyi sağlıyor. Kıyafetin üzerinde bulunan sayısız teknolojik aygıtla askerin sağlık durumu kontrol altında tutulurken, gözde bulunan Google Glass görünümlü gözlük sayesinde askerlerimiz, daha bilinçli bir şekilde yollarına devam edebilecekler. Cenker’in önümüzdeki sene özel birliklerle başlayarak ileride tüm askeri birliklere dağıtılması planlanıyor.

SAPAN

TÜBİTAK tarafından geliştirilen bu silah, herhangi bir baruta ihtiyaç duymadan elektromanyetik gücüyle sesten 10 kat daha hızlı mermiler atabiliyor. 2014 yılında ilk testleri yapılan silah, tüm dünyada yalnızca iki firma tarafından üretiliyor.

ATEŞKES

HAVELSAN tarafından geliştirilen sistem, özellikle terörle mücadelede özel görevlere çıkan birliklerin yanında bulundurması için hayati önem taşıyor. Üzerinde bulunan 8 mikrofon sayesinde keskin nişancının kurşun sesinin nereden geldiğini anında tespit edebilen bu cihaz, 24 saat boyunca dinleme yapabiliyor. Mermi namludan ateşlenir ateşlenmez, ses dalgaları ve şok dalgalarına bakılarak merminin geldiği yerin konumu ve yüksekliğini veren cihaz, askerimizin tehlikeli yerlerde en büyük yardımcılarından olacak.

SOM Seyir Füzesi

ROKETSAN tarafından geliştirilen orta ve uzun menzilli topçu roketi, 65-110 km uzaklığa ulaşabiliyor. Tamamıyla ulusal bir mühendislik ürünü olan SOM Seyir Füzesi, birçok test denemesinden başarılı bir şekilde çıkmayı başardı.

Şu anda geliştirme aşamasında birbirinden farklı projeler olabilir. Suriye olayıyla savaşın kapımıza dayandığı bir dönemde bu tarz savunma silahlarına daha çok ihtiyacımız olacaktır.