Tayland’ın başkenti Bangkok için yapılan metro ihalesini kazanan Türk şirketi Bozankaya Otomotiv, önümüzdeki yıl 22 metro treninin ihracatını gerçekleştirecek.

İlk olarak Almanya’da bir Ar-Ge şirketi olarak kurulan Bozankaya Otomotiv, Türkiye’nin yurt dışına yapacağı çok önemli ihracatlardan bir tanesinin kahramanı oldu. Tayland’ın başkenti Bangkok için yapılan "Green Line Metro Projesi"ni kazanan şirket, önümüzdeki yıl Bangkok’a 22 metro treninin ihracatını gerçekleştirecek.

Türkiye’de raylı sistemlerin ihracatının yerli bir marka değeri oluşturulmadığı için çok zor olduğunu belirten Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Türkiye’de bu zamana kadar elektrikli otobüsler için açılan 7 ihaleyi de kazandıklarını fakat Tayland’da kazandıkları ihalenin metro ihracatı açısından kendileri için bir ilk olduğunu belirtti.

Green Line Projesi'nde hat uzunluğunun 68,25 kilometre olduğunu ve bu hat üzerinde 59 metro istasyonunun bulunacağını belirten Günay, kazandıkları ihale ve yapacakları ihracatla ilgili şunları söyledi:

"Üretim tesislerimizde yapacağımız metro araçlarını 2018'de Bangkok'a ihraç edeceğiz. Toplamda 88 metre uzunluğunda 22 tren ihracatı yapacağız. Bin 840 kilovat güçle çalışan trenler saatte azami 80 kilometre hızla yol alabilecek ve tek seferde bin 596 yolcu taşıyabilecek. Üretimler Ankara Sincan'daki tesislerimizde başladı. Bozankaya, proje kapsamında tüm iç tasarımdan, tedarik, imalat ve montaj işlemlerinden, fabrika testlerinden ve devreye alma işlerinden sorumlu. Amacımız tramvaydan sonra kendi markamız altında metro aracımızı çıkarabilmek ve 2019'da kendi aracımızla hizmet verebilmek."