Türk Şirket, Rolls - Royce İle Birlikte Uçak Motoru Üretecek

Yapılan açıklamalara göre Kale Holding, İngiliz devi Rolls-Royce ile birlikte ilk yerli savaş uçağımız TF-X için motor üretimi gerçekleştirecek.

Bildiğiniz gibi daha önce Rolls-Royce şirketi tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağının motorunun üretiminde yer almak istedikleri ve bunun için Türkiye'den bir şirketle çalışabilecekleri belirtilmişti. Son açıklamalarla birlikte Rolls-Royce'un yerli savaş uçağının motoru için çalışacağı Türk şirket ve çalışmanın detayları belli oldu.

Son paylaşılan bilgilere göre daha önce savaş uçakları için Pratt & Whitney ile birlikte çeşitli bileşenler üreten Kale Holding, yerli savaş uçağı TF-X için İngiliz motor devi Rolls-Royce ile ortak çalışmalar yürütecek. Her iki şirketin ortaklığıyla kurulacak yeni bir şirketle gerçekleştirilecek tüm çalışmaları Türkiye'de yapılacak ve ortaya çıkacak motorun tüm hakları Türkiye'ye ait olacak.

Ayrıca diğer merak edilen bir konu ise bu ortak şirketin büyük hissedarının kim olacağıydı. Yapılan açıklama yeni kurulacak şirketin %51'lik bölümünün Türk Kale Holding'e, %49'luk bölümünin ise İngiliz Rolls-Royce'a ait olacağını gösteriyor.