Türk Ar-Ge şirketi, ABD’nin 50 yıldır tonunu 4.5 milyon dolardan sattığı ve roket, füze ve uçak yakıtı olarak kullanılan bor yakıtını üretmeyi başardı.

Amerika, yıllardan beri tonu 4.5 milyon dolardan roket yakıtı satıyor. Ülkenin ekonomisinin genel olarak savaş ile kazanıldığı göz önüne alınırsa roket yakıtları çok büyük önem taşıyor. Bu yakıtın hammaddesi ise bor. Ülkemizden son derece ucuz rakamlara alınan bor, işlendikten sonra çok yüksek fiyatlara bize ve diğer ülkelere satılıyordu. Amerika’nın Afrin operasyonunda aldığı tavırdan dolayı yeni yöntemler arayan ülkemiz, Amerika’nın milyon dolarlar elde ettiği yakıtı üretmeyi başardı.

Edremit İlçesinde yer alan Ar-Ge firması, Türk Savunma Sanayii'ni geliştirmek için çok büyük bir çalışmanın altına imza attı. Firma, tamamen kendi imkanları ile bor madenini işleyerek “Amorfosbor” isimli yakıtı üretmeyi başardı. Amerika, yaklaşık 50 yıldan beri bu yakıtı üretiyor ve şu anda dünyada bu yakıtı üretebilen tek ülke konumunda yer alıyor. Yapılan yeni bilimsel araştırmaların ardından Amerika bu konuda tek ülke olmaktan çıkacak ve bizimle yarışmaya başlayacak. Ülkemiz dışında yer alan bor madenlerinin tükenme noktasına geldiğini göz önüne alırsak, doğru hamlelerle yakın gelecekte bu yakıtı üreten tek ülke biz olabiliriz. Yaptığı bilimsel çalışmalarla Nobel’e aday gösterilen Ar-Ge firmasının yetkili bilim insanı Faruk Durukan, üretilen yeni malzemenin Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Durukan yaptığı açıklamada:

“Amorfosbor, yaklaşık 50 yıldır Amerika’da kullanılan ve bor madeninden elde edilen bir malzemedir. Bu malzeme, özellikle roket ve füze yakıtı ve hatta son zamanlarda uçak yakıtı olarak kullanılıyor. Roket ve füze yakıtı olarak, özellikle uzun menzilli olanlarında uzun zamandır en iyi itici olarak kullanılıyor. Kötü mal sahibi insanı ev sahibi yaparmış diye bir laf vardır. Özellikle Amerika’nın bu son Zeytin Dalı operasyonunda sergilediği tavır ve yanlış hareketleri bizleri savunma sanayisinde yeni ham madde arayışına itti. Bizler, bu yönde yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Amorfosbor isimli bu değerli yakıtı üretmeyi başardık. Füzelerimizde kullanabileceğimiz bir yakıt türüdür bu.

Zaten rezervlerinin büyük çoğunluğu ülkemizde olan bor madeninin bir malzemeye dönüştürülerek çıkması güzel bir gelişmedir. Bizler bor ile ilgili yaptığımız çalışmalarımız ile yaklaşık 10 faydalı tür madde üretmeyi başarmıştık. Hatta bu arada bor ile radyasyon ışınları, nötron ışınlarını durduran maddeyi de üretmiştik. Bu çalışmamız ile ABD’den 3 bilim ödülü almıştık. Son ürettiğimiz bu yakıtın tonu 4 buçuk milyon dolar gibi bir fiyat ediyor. Fakat Türkiye’de mal oluş fiyatı çok yüksek rakamları bulmuyor. İşlenmeden 50 bin doları geçmeyecek bir rakamdadır ama işlenince fiyatı çok artıyor. Bizim de amacımız, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişen problemlere çözüm üretmektir.

Şu anda ülkemizin savunma sanayinde böyle ürünlere ihtiyacı vardır. Çok yakın zamanda borkarbür isimli ürünü de bor madenimizden üretmiştik. Bu da savunma sanayimizde kullanılıyordu. Son ürünümüz de ülkemize hayırlı olsun. Tabii ürettiğimiz her ürün, ülkemizin nereden nereye geldiğini dünyaya göstermektedir. Düşmanlarımıza korku, dostlarımıza da güven vermektedir. Biz bu başarıları, devletimizin bir kuruşunu harcamadan, kendi imkanlarımızla sağladık. Bunu ayrı bir görev ve gurur sayıyoruz. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Bu yeni çalışma umarım ülkemiz için hayırlı olur. Amerika’nın böyle durumlarda yaptığı şeyleri düşününce kolay bir süreçten geçmeyeceğiz. Böyle bir gücü tek başımıza kontrol ettirmemeye çalışacaktır, ancak birlik olursak her türlü zorluğa göğüs gereceğimize inanıyorum. Peki, sizce böyle bir maddenin Türkiye için sonuçları nasıl olur? Yorumlarınızı bekliyorum.