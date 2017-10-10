Türk Şirketlerine 'Nükleer' Konusunda Büyük Destek!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla nükleeri destekleme projesi kapsamında, Türk firmalarına önemli bir destek verileceği kamuoyuna duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen nükleeri destekleme programı adı altında 36 milyon TL’lik proje onaylandı. Bu projeyle birlikte yerli firmalar, nükleer teknolojiyle tanışma fırsatı bulacak.

Bu program dahilinde Akkuyu Nükleer Santralini yapan Rus ROSATOM firmasıyla eğitim sözleşmesi imzalandığı da kamuoyuna duyuruldu. Verilecek olan bu eğitimde nükleer santral inşaatında kullanılan parçaları üretecek firmalar bilinçlendirilecek.

Mersin, Sinop ve Tekirdağ’da yapımı planlanan üç santral için 60 milyar dolarlık bir yatırım ön görülüyor. Türk firmalarının ise nükleer santralleri malzeme üretiminde ve denetiminde önemli rol oynayacağı belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla, OSTİM başta olmak üzere Türkiye'nin bütün organize sanayi bölgelerinde nükleer santral inşaatında kullanılabilecek malzemeler üretileceğinin altı çizildi.

ASO Başkanı Nurrettin Özbekir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın nükleer programını oldukça titiz bir şekilde yürüttüğünü belirtti. Bir takım açıklamalarda bulunan Özbekir, "Bu işlerin ilerlemesinde Bakanlığın önemli rolü var. Rus ROSATOM firmasıyla anlaşma yaptık. Türkiye'ye gelip bizim imkânlarımızı gördüler. İhtiyaç analizi yaptılar. Bu kapsamda bir bina hazırlıyoruz. Orada Ruslarla beraber nükleer santral inşaatta kullanılacak parçaları üretebilecek firmaları eğiteceğiz. Eğitim projesi Türkiye'deki bütün firmaları kapsıyor. Dünyada yapımı süren 150 nükleer santral var. Yan sanayi ve tedarikçi ihtiyacı var. Bu açıdan Türk firmaları iş yapabilir. Teknoloji seviyemiz ve kabiliyetlerimiz olarak bu işi çok rahat yapabiliriz. Türk firmaları metali şekillendirmede çok başarılı.’’ dedi