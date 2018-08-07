Türk Tasarımcıdan Rüya Gibi Tesla Model S Konsepti

Türk tasarmcı Emre Husmen, 2019'un sonunda güncel bir tasarımla karşımıza çıkması beklenen yeni Tesla Model S için bir konsept tasarım oluşturdu.

Tesla Model S, pek çok sürücüye göre oldukça şık bir otomobil. Bununla birlikte mevcut Model S, altı yıldan uzun süredir yollarda bulunuyor ve artık bir tasarım güncellemesinin vakti geldi de geçiyor. Tesla, Model S’i 2019’un üçüncü çeyreğinde güncellemeyi planlıyor ancak yeni Tesla Model S’i görene kadar önümüzde hala uzun bir zaman var.

Türk tasarımcı Emre Husmen, yeni Tesla Model S için oldukça çarpıcı bir konsept tasarım oluşturdu. Çok daha spor ve agresif bir tasarım sahip olan konsept Model S, heybetli gövdesi, aerodinamik yapısı, ‘C’ tasarımlı lazer ön farları ve yine ‘C’ tasarımlı OLED stopları ile mevcut Model S’e göre çok daha premium bir görüntü sağlıyor.

Halihazırda yollarda olan Tesla Model S, olabildiğince sade bir tasarım diline sahiptir. Husmen’in tasarladığı yeni Model S ise şık ve güçlü duruşunu premium tasarımı ile sergilemekten çekinmiyor. Husmen’e göre yeni Tesla Model S, 5. seviye otonom sürüşe ve FWD, RWD ve AWD seçimlerinin olduğu akıllı çekiş sistemine sahip olacak.

Emre Husmen, aracın dış görünüşüne yansıttığı premium havayı iç mekanda da korumayı başarıyor. Son derece büyük ve şık bilgi-eğlence sistemi, dijital gösterge paneli ve direksiyonun üzerinde bulunan dokunmatik kontroller, Husmen’in adına yakışır bir Tesla Model S hayal ettiğini bizlere gösteriyor.