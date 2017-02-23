Türk tasarımcı Mehmet Doruk Erdem'in yaptığı BMW Alpha motorsikleti konsept tasarımı görenleri kendine aşık edecek detaylara sahip.

Bugüne kadar telefonlardan otomobillere kadar pek çok farklı alanda tasarımcıların üstün yeteneklerini ve hayal güçlerini kullandığı, "keşke gerçek olsa" dediğimiz konsept tasarımları görüyoruz. Bu tasarımcılardan biri olan Mehmet Doruk Erdem'in yaptığı BMW Alpha motoru konsept tasarımı da tam anlamıyla göz kamaştıran nitelikte.

Üstelik Mehmet Doruk Erdem tarafından yapılan bu konsept tasarım, dijital ortamdaki bir çizimden ibaret değil. Erdem, bu tasarımın gerçeğe dönüştürülebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor ve ilk denemelerini kullanılmaz halde olan BMW K75 motorsikletinin üzerinde gerçekleştiriyor.

ABDli mühendis bu motorsiklet için Erdem'e yardım ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan mühendis Mark Atkinson, Mehmet Doruk Erdem'e bu motorsiklet konseptini gerçeğe dönüştürebilmesi için yardım ediyor. İkilinin dayanışmasıyla birlikte yakın zamanda bu motorsikleri yollarda görürseniz pek de şaşırmayın.