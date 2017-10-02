Türk Telekom’un hissedarlarından Oger’e bankalara borcunu ödemesi için verilen süre, geçtiğimiz Eylül ayı ile doldu. Peki bundan sonra işleyiş nasıl olacak?

Hazine’nin, Türk Telekom’un %55’lik hissesine sahip olan Hariri Ailesi’nin bankalara olan 4,75 milyar dolarlık kredini ödemesi için verdiği 60 günlük süre Eylül ayı ile birlikte doldu. Bu aşamadan sonra Hazine’nin geçici olarak Türk Telekom’un yönetim kurulunu değiştirmesi bekleniyor. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, şirketin ana hissedarı Oger’in borçlarını ödemekte zorlandığını, sözleşme kapsamında Hazine’nin de gereğini yapacağını söylemişti. Ayrıca şirketin hissedarlık yapısı da bu aşamadan sonra değişime uğrayacak.

Basında yer alan haberlere göre Türk Telekom’un mevcut CEO’su (Paul Doany) görevden alınıp yerine Hazine tarafından bir isim belirlenecek. Bu ismin yerine ise Ünal Önal’ın geleceği söyleniyor fakat bunun kesin bir bilgi olmadığını da aktaralım. Bu haberlerin ve de yaşanan belirsizliğin hisseyi baskı altında tutabileceği söyleniyor.

Sürenin dolmasıyla birlikte Türk Telekom’un hisseleri, güne %0,44 kayıpla başladı. Bu günün ilk yarısında 6,66 TL’ye kadar gerileyen TTKOM hisseleri,müzayede işlemlerinde verilen araya ise %1,47 kayıpla, 6,69 TL’den girdi.