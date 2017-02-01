Türk Telekom’a, bir süredir bankalara yüksek miktarlarda borcu olduğu gerekçesiyle tebligat gönderildiği belirtiliyor.

Daha önce de benzer haberlerle gündeme gelen Türk Telekom’un bu sefer çok daha ciddi bir borç sıkıntısı yaşadığı iddia ediliyor.

Reuters’in haberine göre Türk Telekom’un sahibi olduğu Avea’ya, 184.1 milyon TL’lik hazine payı yükümlülüğünü getirmediği gerekçesiyle tebligat gönderildi.

Türk Telekom’un KAP’a yaptığı açıklamada ise Avea’ya 2012 ve 2013 yılları için yapılan incelemeler sonucu iki ayrı rapor tebliğ edildiği ve Avea’nın hazine payı yükümlülüğünü 2G hizmetleri için 117.4 milyon lira, 3G hizmetleri için ise 66.7 milyon lira eksik ödediği öne sürüldü.

Öte yandan tahkim kararıyla ilgili ulusal mahkemeler aracılığıyla dava sürecinin devam ettiğini belirten Türk Telekom, şirket olarak rapor detaylarının incelenmesinin ardından talepler karşısında nasıl hareket edeceklerine karar vereceklerini belirtti.