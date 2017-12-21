Türk Telekom, Çin'den 200 Milyon Euro Kredi Aldı!

Türk Telekom, Bank of China ile 200 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladığını KAP'a bildirdi.

Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştığı yazılı açıklama ile Çin’in en eski bankası olan Bank of China ile 200 milyon euroluk bir kredi anlaşması imzaladıklarını bildirdi. 1912 yılında kurulan Bank of China, günümüzde hala Çin'in en büyük 5 devlet bankasından biridir.

Yapılan açıklamaya göre kredi anlaşması ilk 3 yılı geri ödemesiz olacak şekilde toplam 8 yıl vadeli olarak imzalandı ve yıllık faiz oranı Euribor + %2,00 olarak belirlendi. Euribor, 1999 yılında euronun Avrupa Birliğinin resmi para birimi olması sonucunda kullanılan, AB içindeki para piyasalarında gösterge niteliğinde olan faiz oranıdır.

Türk Telekom’un KAP’ta yayınladığı açıklama şu şekilde:

‘Şirketimiz ile Bank of China arasında 200 milyon Euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu kredi, ilk 3 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 8 yıl vadelidir ve kredinin yıllık faiz oranı Euribor + %2,00'dir.’