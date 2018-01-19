Türk Telekom'dan Abonelerine GB'larca Hediye İnternet!

Türk Telekom, yeni başlattığı Yılların Hediyesi adlı kampanya ile sadık kullanıcılarına birlikte geçirdikleri yılların 3 katı kadar GB internet hediye ediyor.

Türk Telekom, mevcut mobil hat kullanıcılarına eşine az rastlanır bir hediye kampanyası başlattı. Yılların Hediyesi adı ile başlatılan kampanya dahilinde 4.5G hat sahibi Türk Telekom kullanıcıları, faturalı faturasız hat fark etmeksizin Türk Telekom bünyesinde bulundukları yıl kadar hediye internet kazanıyorlar.

‘Kaç Yıldır Bizimleyseniz 3 Katı Kadar GB Hediye!’ sloganı ile başlatılan kampanya ile en az 90 gündür Türk Telekom hat sahibi olan kullanıcılar, her ay hattı kullandıkları yıl kadar hediye kazanıyorlar. Kampanya toplam 3 ay sürüyor ve kullanıcılar toplamda Türk Telekom ile geçirdikleri yılların 3 katı kadar internet almış oluyorlar.

Kampanyaya katılmak son derece kolay; en az 90 gündür Türk Telekom hatta sahip olmanız ve hattınızın 4.5G uyumlu olması yeterli. Kampanyaya dilerseniz Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını kullanarak, dilerseniz de YILLAR yazıp 5555’e SMS göndererek katılabilirsiniz.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgiyi Türk Telekom web sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Yılların Hediyesi kampanyası dahilinde alacağınız hediye interneti aşağıdaki listeden kontrol edebilirsiniz: