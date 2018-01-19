Türk Telekom'dan Abonelerine GB'larca Hediye İnternet!

Türk Telekom, mevcut mobil hat kullanıcılarına eşine az rastlanır bir hediye kampanyası başlattı. Yılların Hediyesi adı ile başlatılan kampanya dahilinde 4.5G hat sahibi Türk Telekom kullanıcıları, faturalı faturasız hat fark etmeksizin Türk Telekom bünyesinde bulundukları yıl kadar hediye internet kazanıyorlar.
‘Kaç Yıldır Bizimleyseniz 3 Katı Kadar GB Hediye!’ sloganı ile başlatılan kampanya ile en az 90 gündür Türk Telekom hat sahibi olan kullanıcılar, her ay hattı kullandıkları yıl kadar hediye kazanıyorlar. Kampanya toplam 3 ay sürüyor ve kullanıcılar toplamda Türk Telekom ile geçirdikleri yılların 3 katı kadar internet almış oluyorlar.
Kampanyaya katılmak son derece kolay; en az 90 gündür Türk Telekom hatta sahip olmanız ve hattınızın 4.5G uyumlu olması yeterli. Kampanyaya dilerseniz Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını kullanarak, dilerseniz de YILLAR yazıp 5555’e SMS göndererek katılabilirsiniz.
Kampanya ile ilgili detaylı bilgiyi Türk Telekom web sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Yılların Hediyesi kampanyası dahilinde alacağınız hediye interneti aşağıdaki listeden kontrol edebilirsiniz:
- 90 gün-1 yıl arası aboneler: her ay 1GB - toplam 3GB
- 1-2 yıl arası aboneler: her ay 2GB - toplam 6GB
- 2-3 yıl arası aboneler: her ay 3GB - toplam 9GB
- 3-4 yıl arası aboneler: her ay 4GB - toplam 12GB
- 4-5 yıl arası aboneler: her ay 5GB - toplam 15GB
- 5-6 yıl arası aboneler: her ay 6GB - toplam 18GB
- 6-7 yıl arası aboneler: her ay 7GB - toplam 21GB
- 7-8 yıl arası aboneler: her ay 8GB - toplam 24GB
- 8-9 yıl arası aboneler: her ay 9GB - toplam 27GB
- 9 yıl ve üzeri aboneler: her ay 10GB - toplam 30GB