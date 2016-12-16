Türk Telekom’dan ‘Yeni’ Gelenlere 6 Ay Boyunca Ücretsiz 2 GB İnternet!

Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden olan Türk Telekom’un yeni yıl için başlattığı özel kampanya kapsamında, yeni gelen müşterilere 6 ay boyunca tarifelerine ek olarak 2 GB internet hediye edilecek.

Müşteri portföyünü genişletmek için ara ara güzel kampanyalar yapan Türk Telekom, yılbaşına özel olarak başlattığı kampanya ile yelen gelen mobil müşterilerine, tarifelerine ek olarak 6 ay boyunca ayda 2 GB internet hediye edecek.

Türk Telekom’un güçlü 4.5G teknolojisini herkesin kullanması için başlattıkları kampanyalarının devamının geleceğini belirten Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Türkiye’de 4.5G teknolojisinin hayata geçmesiyle birlikte mobil data kullanımında oldukça hızlı bir artış oldu. Yeni yıla özel hayata geçirdiğimiz kampanya kapsamında, kullanıcıları Türk Telekom’un fiber güçlü 4.5G hizmetini kullanmak üzere mobil müşterimiz olmaya davet ediyoruz. Kullanıcılar, sunduğumuz üstün mobil internet deneyimini ‘paketim bitecek’ endişesi olmadan yaşayabilsin diye de 6 ay boyunca her ay paketlerine ek 2GB tanımlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğer Türk Telekom’un yeni bir üyesiyseniz, telefonunuzdan EKLE 2GB yazıp 5555’e kısa mesaj göndererek kampanyadan faydalanabilirsiniz. Son katılım tarihi ise 15 Ocak 2017.