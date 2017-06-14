Adil Kullanım Kotası’nın yetersizliğinden şikayet eden kullanıcılar için yeni bir paket sunan Türk Telekom, belirli bir ücret karşılığında kotalara ek GB’ler getiriyor.

Bizler AKN’den 2019’a girdiğimiz günden itibaren kurtulacağımız günü dört gözle beklerken internet servis sağlayıcıları, bu durumdan son kez nemalanacakları paketleri bir bir devreye sokuyorlar. Son olarak Türk Telekom, mevcut AKN’den memnun olmayan kullanıcılar için ek kota paketlerini duyurdu.

10 ila 100 GB arasında değişen ek kota paketleri ve fiyatlar şu şekilde belirlenmiş:

10 GB : 4 TL

25 GB : 7 TL

50 GB : 12 TL

100 GB : 18 TL

Verilen bilgilere göre servisten faydalanan kullanıcılar, ay içerisinde 10 kez ek AKN paketi satın alabilecekler. Paketin alınmasıyla birlikte mevcut internet hızını kullanacak olan müşteriler, ek GB’yi doldurduktan sonra ise interneti, servisin düşürdüğü minimum hızda kullanmaya devam edecekler.

İki yıl önce AKK ile ilgili insanların fikirlerini sorduğumuz bir röportaj hazırlamıştık. Biraz nostalji tadında olacak bu videoyu dilerseniz aşağıdan izleyebilirsiniz.