Türk Telekom, ilk 1000 yerli şarkıda reklamsız müzik dinlemenize olanak tanıyacak Muud'u tanıttı. Milyonlarca şarkı seçeneğinin yanında premium ödeme sistemi de son derece mütevazi.

Spotify, Fizy gibi uygulamalarla müzik dinleme ihtiyacımızı gidersek de premium olmadığı zaman son derece sıkıntılı bir sürece girdiğini söylemek gerekiyor. Araya giren reklamlar, her seferinde baştan indirmek zorunda kaldığımız müzikler derken müzik keyfimiz can sıkıcı bir hal alabiliyor. Türk Telekom bunun için yeni uygulamasını duyurdu. Muud ismi ile duyurulan yeni müzik dinleme servisi, milyonlarca şarkısı ile tüm Türkiye için yayınlandı.

Dijital müzik dinleme programları son yıllarda iyiden iyiye popülerliğini artırmaya devam ediyor. Bu trendin gerisinde kalmak istemeyen Türk Telekom ise Muud’u indiren kullanıcılarına önemli kampanyalar yapmaya hazırlanıyor.

Operatör Bağımsız

Muud’u indirmek için Türk Telekom sahibi olmanıza gerek yok. Uygulama, tıpkı Spotify gibi tüm operatörler tarafından erişilebilir olacak. Yine de belirtelim, eğer Türk Telekom kullanıcısıysanız çok hoş bir özellik sizin olacak.

İlk 1000 Yerli Şarkı Reklamsız

Ücretsiz olarak üye olabileceğiniz uygulamayı indirdiğinizde bir ay boyunca istediğiniz 1000 yerli şarkıya reklamsız olarak erişebileceksiniz. Muud’u canlı bir dijital platforma çevirmek isteyen Türk Telekom, kendi operatörünü kullanan kullanıcılara Muud’da dinlenen şarkıları internet paketlerine dahil etmeden sunacak. Anlayacağınız Türk Telekom kullanıcısıysanız, internet paketinizden yemeden müzik dinleyebileceksiniz.

Müziğin Sosyal Medyası

Mobil telefonların yanı sıra bilgisayarlarda da müzik dinleme imkanı sunacak Muud, milyonlarca yerli ve yabancı müzikle geniş bir kütüphane sunuyor. Muud’la birlikte müzik dışında en son gelişmelerden de haberdar olabileceksiniz. Konser bilgileri, röportajlar, en çok dinlenen listeler gibi bilgilere ulaşabileceğiniz uygulamayı premium olarak kullanmak istiyorsanız aylık 4,99 TL ücret ödemeniz gerekiyor.