Son Dönemde Artış Gösteren Sahte ve Virüslü Türk Telekom Fatura E-Postalarına Dikkat Edin!

Son dönemde oldukça sıklaşan ve Türk Telekom tarafından gönderilmiş gibi gözüken sahte e-postalar ile bilgisayarınızın virüs yemesine sebep olabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıllarda da sıkça rastladığımız sahte e-postlar zincirine bir yenisi daha eklendi. Türk Telekom’dan gönderilmiş gibi görünen sahte e-postalar yüzünden bilgisayarınıza virüs göndermeye ve önemli verilerinizi almaya çalışan internet korsanları tarafından başlatılan yeni dalgada 200TL’den yüksek ücretli sahte faturalar ile heyecanlanarak içeriğe tıklamanızı sağlamaya çalışıyorlar.

Normalde Türk Telekom örneğin internet faturalarını faturahatirlatma@ttnetbilgilendirme.com.tr adresinden gönderirken, bu sahte e-postalar garip e-posta adreslerinden gelirken, ttnet.org uzantılı e-posta adreslerinden de oldukça inandırıcı gözüken e-postalar gelebiliyor.

Özellikle 200TL üzeri fatura tutarları girilen ve Türk Telekom’un fatura bilgilendirme mailleri ile aynı şekilde tasarıma sahip olan postalarda görünüşe göre yüksek fatura miktarını gören alıcıların ufak bir şok geçirerek hemen fatura detayına bakması için kurulmuş bir tezgah olarak dikkat çekmekte.

Bazı şirket maillerine dahi sızarak var olan ancak Türk Telekom ile alakasız şirket e-postalarından dahi gönderilen bu maillere kesinlikle dikkat etmenizi, Türk Telekom başta olmak üzere e-posta adresinize gelen fatura e-postalarında gönderen e-posta adresini mutlaka kontrol etmenizi öneriyoruz. Çünkü bu tarz sahte maillerdeki özellikle verilen bağlantılara tıklamanız halinde bilgisayarınıza giriş anahtarını hackerlara teslim edeceğinizi unutmayın.

Bu konudaki bilgilendirmesi için Kaan Bey'e teşekkürler.