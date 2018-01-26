Müşteri odaklı hizmetlerine bir yenisini ekleyen Türk Telekom, kullanıcılarının Apple’ın sesli asistanı Siri ile para gönderimi yapabilmesini sağlayacak.

Şirket, Online İşlemler uygulamasına ‘Siri ile Lira Gönderme’ isimli yeni bir teknoloji ekledi. Bu özellik ile Türk Telekom kullanıcıları, sesli asistan Siri’ye sesli komut verip kolay ve hızlı bir şekilde para transferi yapabilecekler.

Siri ile Lira nasıl gönderilir?

Kullanıcılar, öncelikle Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını iPhone’larına yüklemeliler. Bunun için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Daha sonra Siri’ye sesli olarak Lira göndermek istedikleri kişinin adını ve gönderilecek tutarı söyleyeceksiniz. Hepsi bu kadar.

Geçtiğimiz yıl Siri ile 500 TL gönderdiğimiz bir video hazırlamıştık. Dilerseniz o videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.