Türk Telekom, Türkiye’nin En Popüler Programı Survivor İçin Özel Tarife Çıkardı!

TV8’de yayınlanan ve Türkiye’de her sezonunun deli gibi izlendiği Survivor için Türk Telekom ücretsiz oy kullanma hakkı veren özel tarifesini duyurdu.

Acun Ilıcalı’nın kanalı olan TV8, sunduğu O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Rising Star Türkiye ve İşte Benim Stilim ile izlenme rekorları kırarken özellikle bu programlardan da fazla izlenen ve her sezonunun sosyal medyada deli gibi konuşulduğu Survivor’ın yeni sezonu da başladı.

Hal böyle olunca artık Türk milletinin TV8’e kitlenme zamanı gelince Türk Telekom’dan da Survivor’a özel bir tarife geldi. “Türk Telekom Survivor Tarifesi” adını alan bu tarifede en önemli detay Survivor’da yapılan oylama için ücretsiz katılım hakkı sağlaması olarak dikkat çekiyor.

Paket detaylarına bakacak olursak 1000dk her yöne konuşma, her yöne 1000 SMS ve 4GB cepten internet veren pakette aynı zamanda 1 yıl boyunca Tivibu Go ve Türk Telekom Müzik üyeliği de hediye ediliyor.

Survivor için ise ayda 5 adet olmak koşulu ile ücretsiz oylama hakkı tanıyan Survivor Tarifesi, 45TL aylık fiyatı ile faturalı hat kullanan Türk Telekom müşterileri için aktif edildi. ​​​​​​​Özellikle Survivor yarışmacıların çevresi tarafından kullanılacağını düşündüğümüz tarifeye geçecek Survivor manyağı insanların da çok olduğunu tahmin ediyorum. Eğer sizin de Survivor bağımlılığınız varsa bu tarifeye geçerek adadaki dengeleri Survivor tarifesi ile değiştirebilirsiniz.