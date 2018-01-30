Türk Telekom, yapacağı bir çekilişle birlikte yerli klavye Tambu’yu indiren bir kişiye Mercedes A 180 hediye edecek.

Türk Telekom’un Ağustos 2017’de duyurduğu Türkçe odaklı klavye uygulaması Tambu, uygulamayı indiren bir kişiyi Mercedes A 180 sahibi yapacak. Türk Telekom’un yerli teknolojiye katkı sağlamak istemesinden yola çıkılarak geliştirilen Tambu, Türk geleneklerine uygun olacak şekilde üretilmişti. İçinde ince belli bardaktaki çay, nazar boncuğu, çocuğuna terlik atan anne gibi gündelik hayatımızı yansıtan çıkartmaların bulunduğu Tambu, çekilişe katılması halinde şanslı bir kullanıcısına Mercedes A 180 kazandıracak. İLGİLİ HABER Türk Telekom'dan Türkçe Odaklı Klavye: Tambu! Çekilişe katılmak isteyenler, Android ya da iOS marketlere uğrayarak Türkiye’nin ilk platform özellikli dijital klavyesi Tambu’yu ücretsiz olarak indirip 15 Nisan’a çekiliş başvurusunu gerçekleştirmeliler. İLGİLİ HABER Milli Klavye Uygulaması ‘Tambu’ İçin Yayınlanan Fenomen Dolu Reklam Filmi Son dönemde akıllı klavyenin tanıtımı konusunda oldukça aktif olan Türk Telekom, dün ünlü sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı bir reklam filmi yayınlamıştı. Türk Telekom'un çekilişle ilgili hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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