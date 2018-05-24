TELKODER liderliğinde bir araya gelen Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Türksat, kullanılmayan sabit elektronik haberleşme altyapılarını karşılıklı kullanımı için bir protokol imzalayacak.

Ülkemizde fiber internet altyapısının çok büyük bir kısmı birkaç firmanın elinde bulunuyor. Bu durum, farklı bölgelerde farklı firmaların hizmet verebilmesine, diğer firmaların ise söz konusu altyapıdan faydalanamamasına neden oluyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türkiye fiber altyapısının büyük bir bölümünü elinde bulunduran Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Türksat ile bir araya gelerek fiber internet konusunda ülkemizdeki altyapı sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bugün(24 Mayıs) Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımı ile Grand Ankara Hotel’de gerçekleştirilecek törende, Türkiye'nin telekomünikasyon devleri olan Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Türksat, kullanılmayan sabit elektronik haberleşme altyapılarını karşılıklı kullanıma açan bir protokole imza atacaklar. Türkiye’nin iletişim ve internet gücüne güç katacak olan protokolün altına TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Türksat CEO’su Cenk Şen imzalarını atacak.

Söz konusu protokol ile birlikte Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Türksat, ülkemizdeki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, mükerrer yatırımların engellenmesi, altyapı kapsama alanının genişletilmesi, geniş bant internetin yaygınlaşması, kalitenin yükseltilmesi için internet altyapılarını diğer şirketler ile karşılıklı kullanıma açmış oluyorlar. Protokolün taraflarca imzalanmasının ardından bir ay içerisinde tarafların kendi aralarında bir kiralama sözleşmesini imzalayacaklarını kaydeden TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, protokolün amaçları ve şirketlere getireceği faydalar hakkında şu şekilde konuştu:

‘’Tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek çalışmalar fiber altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözülmesini sağlayacak. Bu anlaşmanın ilkelerini; yasal veya fiili tekel oluşmasını engellemek, rekabeti geliştirmek, tüm şirketlerin tüm sektör paydaşlarına eşit davranmasını sağlamak olarak sıralayabiliriz. Kararın hayata geçirilmesiyle ilgili şirketler, altyapı kiralamalarından uzun vadeli güvenceli bir gelir elde etme imkânı bulacak, yeni altyapı kazılarıyla zaman kaybetmeyecekler, fiber altyapı kurmakta yaşadıkları sorunlar en aza indirilecek. İmzalanacak protokol kritik yeni gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Türk Telekom’un büyük altyapısı süratle fiberleşmeye en büyük katkıyı yapacak. Bunun yanı sıra Türksat’ın altyapısı da 2,5-3 milyon yeni aboneye fiber hizmeti verebilecek. Bu protokolün uygulanmaya başlamasıyla birlikte Kablo TV şebekesi üzerinden diğer işletmeciler de internet hizmeti verebilecekler.’’

Türkiye’nin asıl sorununun altyapı değil organizasyon olduğunu kaydeden Arıak, ‘’Bizim diğer gelişmiş ülkelerden bir eksiğimiz yoktu, sadece işin organize edilmesi yönünden bir eksiğimiz vardı. TELKODER olarak bu eksikliği giderme çabalarımızın sonuca ulaştığını görmüş olmaktan son derece memnunuz. Bu doğrultuda elektronik haberleşme altyapımızın hızla gelişeceğine inanıyoruz. İlgili kararların uygulanmaya başlamasıyla ülkemizde sabit ve mobil internet hızlanacak, sabit ve mobil şebekelerde yaşanabilecek olası sorunlar önlenmiş olacak. Ayrıca önümüzdeki yıllarda hizmete girmesi beklenen 5G’nin önü açılmış olacak.’’ dedi.