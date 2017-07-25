Türk Telekom, Mobil İnternetinizi Ücretsiz İkiye Katlıyor!

Müşterilerini oldukça memnun edecek bir kampanya hazırlayan Türk Telekom, abonelerinin 4.5G teknolojisinden daha fazla faydalanmaları için hediye internet veriyor.

4.5G teknolojisinden faydalanmak isteyen Türk Telekom aboneleri, kampanya kapsamında 3 ay boyunca internet kotaları kadar ekstra mobil internet deneyimi yaşayacaklar.

Bu yılın sonuna kadar devam edecek kampanya ile 4.5G uyumlu SIM kartına sahip olan aboneler, 3 ay boyunca paketlerindeki internet kadar ekstra internet kullanabilecekler.

Kampanyadan faydalanmak isteyen aboneler, Türk Telekom’un mağazalarına giderek 4.5G uyumlu SIM kartını alıp ister SMS yoluyla, isterse de Müşteri Hizmetleri’ni arayarak kampanyaya başvuru yapabilirler.

Söz konusu hediye mobil internet ile ilgili konuşan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, şöyle konuştu: "Abonelerimizi 4.5G dünyasının tüm avantajlarından yararlanmaları için kampanyamıza davet ediyoruz.”

4.5G teknolojisiyle ilgili geçtiğimiz yıl hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.