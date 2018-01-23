Türk Telekom’un %55’i Artık Bankalara Ait!

Türk Telekom’un %55’ine sahip olan Otaş’a kredi veren fakat bunu geri alamayan üç bankanın Ulaştırma Bakanlığı ile anlaştığı, ayrıca sürecin hukukileştirilmesine karar verildiği öğrenildi.

Otaş’a kredi verdikten sonra yaklaşık 2 yıldır taksitlerini tahsil edemeyen bankalar, alacaklarına karşılık olarak Türk Telekom’a ortak olma yönünde bir karar aldılar. Hükümet ile bu bankalar arasında bir anlaşma yapıldığı, Türk Telekom’un %55’ine sahip Otaş’a karşı hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Bankalarının amacının Otaş’ın istifasını isteyip ya da anlaşarak sahibi olup, alacaklarını bu yönde tahsil etmek istediği iddia ediliyor. Banka çalışanlarından gelen bilgilere göre 3 banka da şu an için başlangıç aşamasındalar. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Otaş’ın borcuna karşılık ya iflası istenip varlıkları yeni şirkete devredilerek bankaların bu şirketin sahibi olacağı ya da anlaşma halinde Otaş’ın yeni sahibinin bu bankalar olacağı söylenebilir.

Aslında bankalar, verdikleri kredilerin karşılığı olarak Telekom hisselerini ‘rehin’ olarak bulunduruyorlar fakat operasyonun Telekom’a zarar vermemesi için, kredi verilen şirketin %55’ine sahip olan Otaş’a sahip olmanın daha makul bir yol olduğu belirtiliyor.

Tamamı Öger Telekom’a ait olan Otaş, 2014 yılında 29 bankadan toplam 4.7 milyar dolarlık kredi almıştı. Kredinin en büyük payı 1.5 milyar dolar ile Akbank’a aitken onu 1 milyar dolar ile Garanti Bankası ve 500 milyon dolar ile İş Bankası takip ediyor. Geri kalan 1.7 milyar dolar ise toplam 26 bankaya ait.