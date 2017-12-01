Türk Telekom, Vestel ile yaptığı iş birliği sonucunda kendilerine özel olarak üretilen yeni telefon Türk Telekom Venus V5’i satışa çıkardı.

Sadece Türk Telekom’un mağazalarında satışa çıkarılacak olan Türk Telekom Venus V5, oldukça şık tasarımı ve 999 TL gibi uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Türk Telekom müşterilerinin ‘Fırsat Bu Fırsat’ kampanyasıyla peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip olacağı telefon hakkında konuşan Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, şunları söyledi:

"Türk Telekom olarak akıllı telefonlar özelinde müşterilerimiz için farklı segmentlerde ürünler ve önemli markalarla gerçekleştirdiğimiz özel iş birliklerine devam ediyoruz. Bu kapsamda Türk Telekom olarak Vestel ile birlikte kullanıcılara yerli bir akıllı cihaz sunmaktan dolayı gururluyuz. Türk Telekom Venus V5’i müşterilerimizin deneyimine sunuyoruz.”

Manisa’daki Vestel City’de üretilen Türk Telekom Venus V5, içerisinde Türk Telekom’un eğlence teknolojilerini içeren uygulamalarla birlikte satışa sunulacak. Türk Telekom’un geliştirdiği Türkçe’ye özel akıllı klavye TAMBU’nun da yüklü olacağı telefon, ayrıca yeni müzik platformu Muud, sesli ve görüntülü görüşme imkanları sunan Wirofon ve yeni nesil TV hizmeti Tivibu uygulamalarıyla birlikte geliyor.

Türk Telekom Venus V5’in tüm özellikleri

Incell teknolojisine sahip 5 inç büyüklüğünde HD ekran

4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci

3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza

Android Nougat 7.1.2 işletim sistemi

3050mAh büyüklüğünde batarya

5 MP çözünürlüğünde ön, 13 MP çözünürlüğünde arka kamera

150 gram ağırlık, 141 x 71,5 x 8 mm boyut

Ürünün tanıtım videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.