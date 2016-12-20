Türk Tesla Sahiplerinden Çağrı: “Elon Tesla’yı Buraya Getir!”

Türkiye’de sayıları 100’ü aşan Tesla markalı otomobil kullanıcıları, Elon Musk’a resmen çağrı yaptı.

Dünyanın en popüler otomobil üreticisi haline gelen ve %100 elektrikli araçları ile dikkat çeken Tesla, Model S, Model X ve Model 3 araçları ile göz kamaştırıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merak edilen ve istenilen marka haline gelen Tesla, resmen Türkiye’de şirketini kurmuş olsa bile daha giriş yapmadı.

Buna rağmen 100 civarı bir kullanıcıya ulaşan Türk Tesla kullanıcıları TeslaTürk adında bir oluşum ile etkinlikler ve buluşmalar da yapıyor. 2016 yılında SuperCharge istasyonlarını kurmayı planlayan Tesla’nın daha bu hedefi gerçekleştirmemesi, aynı zamanda en yakın Tesla Servisi’nin Avusturya’nın Viyana kentinde olması gibi sebeplerden ötürü zorluk çeken TeslaTürk ekibi, yaptıkları son buluşmada Elon Musk’a çağrıda bulunarak Tesla Servis noktası ve SuperCharge istasyonu kurmasını talep ediyor.

Yukarıdaki videodan görebileceğiniz gibi #turkeywantstesla ve #hearuselon etiketleriyle taleplerini ileten TeslaTürk ailesinin isteği bakalım Elon Musk tarafından yerine getirilecek mi?